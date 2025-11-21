България

Водещи световни и български лекари се събират на конференция в София

Тя е посветена на заболяванията на зрителната система

21 ноември 2025, 09:54
В одещи световни и български експерти се събират на конференция по невроофталмология в София.

„Тя е посветена на един много важен проблем – заболяванията на зрителната система”, каза проф. Александър Оскар, който е началник на Клиника по очни болести в УМБАЛ „Александровска”.

Той обясни, че човек получава повече от 80% от информацията от заобикалящия ни свят чрез зрението, но очите са само входът на тази информация, която постъпва в организма и достига до първичната зрителна кора. От очите започват зрителните сензорни пътища, които трябва да отведат тази информация до мозъка.

„Има много случаи, при които очите са напълно здрави, но са увредени зрителните пътища и тогава пациентът не вижда. Едно такова заболяване е множествената склероза. В повече от 25% от случаите първа ѝ проява е внезапната загуба на зрение. На тази база, под формата на оптичен неврит, ние диагностицираме множествената склероза. В хода на заболяването повече от 50% от пациентите имат зрителни увреждания”, обясни пред NOVA проф. Оскар.

На конференцията е поканена проф. Анат Ахирон от университетската болница в Тел Авив. Тя е световен експерт в областта на диагностиката и лечението на множествената склероза. Друг интересен участник в конференцията ще е проф. Рувен Ахирон - фетален морфолог. Той се занимава с ранна пренатална диагностика на заболявания, включително очни малформации.

„Изумително е как още в третия–четвъртия месец от бременността те могат да открият сериозни очни малформации, като колобома на окото - когато не се затваря очната цепка, или вродена катаракта. Някои малформации, не само на очите, могат да бъдат лекувани още пренатално. Например спина бифида — едно сериозно заболяване, при което има незатваряне на гръбначния стълб, може да се лекува още вътреутробно, докато майката е бременна с плода”, обясни проф. Оскар.

„Главоболието е един от най-честите симптоми, поради които пациентите търсят консултация с лекар. Много често главоболието се дължи на проблеми с очите и зрението”, обясни още той.

„Моят призив към хората, които имат често главоболие, е да не го подценяват и да потърсят консултация със специалист, защото зад едно такова главоболие може да се крие много сериозен проблем”, посъветва проф. Оскар.

