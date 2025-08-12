България

Горещо и предимно слънчево: Какво време ни очаква днес

Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София - около 33°

Обновена преди 1 час / 12 август 2025, 06:30
Побой, заплахи и атаки с коктейл

Побой, заплахи и атаки с коктейл "Молотов": Мъж твърди, че е непрестанно тормозен от бившата си
Пожарът край Сунгурларе се разгоря отново, каква е ситуацията

Пожарът край Сунгурларе се разгоря отново, каква е ситуацията
Ръст на заразените с COVID-19 в България през последните дни

Ръст на заразените с COVID-19 в България през последните дни
Нерегламентиран транспорт на кози установиха в Пловдивско

Нерегламентиран транспорт на кози установиха в Пловдивско
България остава в плен на огнените стихии

България остава в плен на огнените стихии
Установиха първичното огнище на шарка по дребните преживни животни

Установиха първичното огнище на шарка по дребните преживни животни
Виетнам отменя визовия режим за граждани от 12 държави, включително България

Виетнам отменя визовия режим за граждани от 12 държави, включително България
Тетевен въведе режим на водата заради засушаване

Тетевен въведе режим на водата заради засушаване

Д нес ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове главно над планините - с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Югоизточна България - умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 32° и 37°, в София - около 33°.

Жълт код за високи температури е обявен за 12 области от Западна и Централна България. Той е в сила за Велико Търново, Враца, Монтана, Видин, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Благоевград, Кюстендил и Хасково.

Източник: нимх

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Жегата в Западна Европа в кадри
12 снимки
жега Европа
жега Европа
жега Европа
жега Европа

В планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове - с развитие на купеста облачост, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра - около 20°.

Париж се задъхва от горещата вълна, заляла Европа
10 снимки
Франция Париж
Франция Париж
Франция Париж
Франция Париж

В сряда и четвъртък ще бъде слънчево и сухо, с преобладаващи максимални температури между 30° и 35°. Вятърът ще се запази от изток-североизток, но в повече райони по-често ще бъде умерен.

Източник: БТА/НИМХ    
Побой, заплахи и атаки с коктейл

Побой, заплахи и атаки с коктейл "Молотов": Мъж твърди, че е непрестанно тормозен от бившата си

Топлинен и слънчев удар: Кога да се обадите на линейка

Топлинен и слънчев удар: Кога да се обадите на линейка

Пожарът край Сунгурларе се разгоря отново, каква е ситуацията

Пожарът край Сунгурларе се разгоря отново, каква е ситуацията

Тръмп отложи с още 90 дни по-високите мита върху вноса на стоки от Китай

Тръмп отложи с още 90 дни по-високите мита върху вноса на стоки от Китай

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

САЩ прекратиха своя EV преход, ще ги последват ли останалите държави

САЩ прекратиха своя EV преход, ще ги последват ли останалите държави

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Наистина ли „Семейство Симпсън" предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

<p>Гледат жалбата на обвинения&nbsp;за мъчения и убийства на животни в Перник</p>

Гледат жалбата на обвинения Красимир Георгиев за мъчения и убийства на животни в Перник

България Преди 6 минути

Той беше арестуван заедно с Габриела Сашова през март 2025 г.

Снимката е илюстративна

Голям горски пожар в Черна гора, стигна се до принудителна евакуация

Свят Преди 58 минути

Помощ в гасенето оказа и Хърватия, която изпрати свой самолет

Край на мита за 10 000 крачки: Проучване разкрива колко да ходим на ден

Край на мита за 10 000 крачки: Проучване разкрива колко да ходим на ден

Любопитно Преди 2 часа

Оказва се обаче, че теорията за 10 000 крачки дневно е навлязла в популярната култура благодарение на японска рекламна кампания от 60-те години на XX век

Болниците сканират повече пациенти с изкуствен интелект

Болниците сканират повече пациенти с изкуствен интелект

Технологии Преди 2 часа

Служителите казаха, че софтуерът е съкратил средното време за сканиране с между 10 и 15 минути

Хората не осъзнават, че имат контрол над развоя на AI

Хората не осъзнават, че имат контрол над развоя на AI

Технологии Преди 2 часа

Властта им пролича след като принудиха OpenAI да промени ключово свое решение

Министър Георгиев: Необходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо

Министър Георгиев: Необходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо

България Преди 9 часа

Той участва в неформално видеоконферентно заседание на Съвет „Външни работи“

Мелони е "дълбоко загрижена" за плановете на Израел за Газа

Мелони е "дълбоко загрижена" за плановете на Израел за Газа

Свят Преди 9 часа

Мелони нарече хуманитарната ситуация в палестинската територия "неоправдана и неприемлива"

<p>Фермери пускат джаз на кравите си, за да подобрят качеството на млякото им</p>

Куриоз във Великобритания: Фермери пускат джаз на кравите си, за да подобрят качеството на млякото им

Любопитно Преди 10 часа

Модата набира популярност в TikTok

<p>ЕС подготвя 19-и пакет санкции срещу Русия</p>

Калас: ЕС подготвя 19-и пакет санкции срещу Русия

Свят Преди 10 часа

Тя призова да не се правят повече отстъпки на Москва

Множество ранени при експлозия в завод за стомана в САЩ

Множество ранени при експлозия в завод за стомана в САЩ

Свят Преди 11 часа

Видео, разпространено от телевизията и от местни медии, показва как екипи на противопожарната служба се борят с огъня на място

Зеленски: Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната

Зеленски: Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната

Свят Преди 11 часа

Москва струпвала сили за ново настъпление

<p>Тя каза ДА! Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес се сгодиха💍</p>

Тя каза ДА! Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес се сгодиха

Любопитно Преди 11 часа

Приятелката на футболиста показа гигантски диамантен пръстен

<p>Тръмп заговори за срещата си с Путин, обяви, че е &quot;разстроен&quot;</p>

Тръмп определи предстоящата си среща с Путин като "проучвателна"

Свят Преди 13 часа

Той отбеляза, че в бъдеще може да има среща, на която да присъства и украинският президент Зеленски

Военнослужещ загина в тежка катастрофа край Елхово

Военнослужещ загина в тежка катастрофа край Елхово

България Преди 13 часа

Той е починал в линейката на път за областната болница „Св. Пантелеймон“ в Ямбол

<p><strong style="color: rgb(255, 0, 0);">Код червено</strong>: Рекордна гореща вълна обхвана Франция и Германия&nbsp;</p>

Код червено: Рекордна гореща вълна обхвана Франция и Германия

Свят Преди 13 часа

Метеоролозите прогнозират, че до средата на седмицата температурите ще достигнат близо 40 градуса

Тръмп разполага войници от Националната гвардия във Вашингтон

Тръмп разполага войници от Националната гвардия във Вашингтон

Свят Преди 13 часа

Президентът добави, че при необходимост ще изпрати и части от армията

На море с куче: няколко практични съвета

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Как да изберем правилния цвят на веждите и защо е важно

Edna.bg

Ведическата астрология: Не просто прогноза за бъдещето, а разбиране на кармата

Edna.bg

Тотнъм обяви нов договор за младата надежда

Gong.bg

Две от звездите на Кристъл Палас може да напуснат клуба

Gong.bg

Пребит, заплашван и атакуван с коктейл „Молотов“: Мъж от Кюстендил твърди, че е жертва на непрестанен тормоз от бившата си

Nova.bg

Жълт код за екстремни горещини в 12 области на страната

Nova.bg