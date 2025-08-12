Горещо и предимно слънчево: Какво време ни очаква днес

Ръст на заразените с COVID-19 в България през последните дни

Д нес ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове главно над планините - с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Югоизточна България - умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 32° и 37°, в София - около 33°.

Жълт код за високи температури е обявен за 12 области от Западна и Централна България. Той е в сила за Велико Търново, Враца, Монтана, Видин, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Благоевград, Кюстендил и Хасково.

Източник: нимх

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове - с развитие на купеста облачост, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра - около 20°.

В сряда и четвъртък ще бъде слънчево и сухо, с преобладаващи максимални температури между 30° и 35°. Вятърът ще се запази от изток-североизток, но в повече райони по-често ще бъде умерен.