Мистерията в Пирин: Мъжът, обявен за мъртъв преди 12 години, отказва помощ и социални услуги след откриването си

Мъжът, който беше намерен в Пирин планина, след като изчезнал преди 17 години, а преди 12 е обявен за починал, отказал да бъде настанен в социално заведение

3 ноември 2025, 12:31
М ъжът, който беше намерен в Пирин планина, след като изчезнал преди 17 години, а преди 12 е обявен за починал, отказал да бъде настанен в социално заведение. Това съобщиха от прокуратурата в Благоевград, цитирани от NOVA.

Сезирани са компетентните органи, които да обявят решението за смъртта му за нищожно. Докато този документ не бъде издаден, спрямо мъжа не могат да бъдат предприети никакви действия, тъй като държавните органи не разполагат с правната възможност, нито да го задължат да бъде настанен някъде, нито да му задействат процедура за изваждане на документи за самоличност.

Мъжът е бил адекватен, нормално облечен, разполагал е със средства в себе си. Отказал е всякаква помощ, включително и транспорт. Местонахождението му в момента не е известно.

Той беше намерен от служителите на Национален парк „Пирин”, които по време на рутинен обход забелязали импровизиран подслон.

На 30 октомври служители от парковата охрана към Дирекция Национален парк „Пирин” извършват проверка за незаконно опъната палатка. При проверката установяват лице, което се държи арогантно и не представя документи за самоличност, поради което се налага да бъдат извикани служители от полицейското управление на град Банско за съдействие. При самата проверка, извършена от полицията, се установява, че лицето няма лична карта. Това налага неговото задържане в полицейското управление, където впоследствие се установява, че за лицето има издаден смъртен акт — първоначално е било обявено за безследно изчезнало, а по-късно е издаден смъртен акт и то не фигурира никъде в системата”, обясни Росен Баненски, директор на НП „Пирин”.

Той предполага, че палатката е била на мястото близо до река Демяница от около седмица. „Парковата охрана е минавала оттам преди около седмица при упражняване на контрол за незаконен риболов и тогава палатка не е имало. Предполага се, че преди 2–3–4 дни той е опънал палатката там”, каза Баненски.

По думите му мъжът се е държал агресивно, започнал е да обижда парковата охрана, налитал е на бой, не е искал да представи документ за самоличност. Тогава е викната полицията.

„Банско е туристически град — палатки могат да се видят много, но само на определените места. Всяка палатка, която не е на такова място, буди подозрение и ние извършваме проверки”, обясни Баненски.

