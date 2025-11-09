България

Близки на мъжа, обявен за мъртъв през 2020 г. и открит жив в Пирин, проговориха

През есента на 2013 година Боян изчезва от дома си в Ново село, където живеел с майка си

9 ноември 2025, 18:19
Т ой беше обявен за мъртъв, но се разхожда необезпокояван из България години наред. Странният случай на мъжа, намерен с палатка в природен парк „Пирин”, е като от трилър филм. Бягал ли е от лихвари или от правосъдието, в стабилно психическо състояние ли е? Има ли живи близки и какво мислят те за някой, който веднъж са загубили, после приели и обявили за мъртъв, за да възкръсне тези дни като планински отшелник? Репортерът на NOVA Наталия Йорданова тръгна по следите на пиринския трилър и намери близки на мъжа.

Мистерията в Пирин: Мъжът, обявен за мъртъв преди 12 години, отказва помощ и социални услуги след откриването си

През есента на 2013 година Боян изчезва от дома си в Ново село, където живеел с майка си. Къщата купили преди години.

„Баба Тодорка живее в Ново село 20 години. Дойде само с него. Двете му сестри живеят в Русе”, коментира Мариела Йорданова, бивш кмет на Ново село.

Тя разказва още, че Боян и майка му имали средни финансови възможности. Той издавал книжка с кръстословици, хванал се на работа и в селото.

„Работеше в зърнобазата да си помага, защото явно от кръстословиците, които правеше не му стигаха финансовите средства”, каза още Мариела.

В опит да разберем причините, довели до безследното изчезване на Боян, търсим негови познати и съседи както в Ново село, така и в Русе - в блок Енергетик, където преди доста години живеел на семейни начала с жена си и сина си. Повечето отказаха да застанат пред камера, но впечатленията им за него са, че е умен и работлив. Разделил се с майката на детето си доста отдавна. Тя заминала за Великобритания, апартаментът бил продаден, а последно за сина му знаели, че живеел във Варна. Със сестрите си не поддържал контакт. А изчезването му било предшествано от неприятни случки.

„От майка му знам, че някакви лица, на които той дължал пари го преследваха. Разбиха му колата, за да го сплашат. Малко след това изчезна”, поясни Йорданова.

Мистерията се заплита: Отшелникът от Пирин, обявен за мъртъв преди 13 години, е пребивавал и в Гърция

Думите на бившия кмет потвърждават и негови познати, според които Боян бил доста задлъжнял и го преследвали колекторски фирми, а съдия-изпълнител ходил на опис в къщата.

Предположенията били, че Боян страдал от зависимост и затова попаднал в дългова спирала. Съседи забелязвали и непознати коли в селото, които обикаляли около къщата на семейството. Според Теодор Коцев, който има имот в съседство, мъжът не е искал да бъде в тежест на майка си и на детето си, затова предпочел да изчезне.

„Най-вероятно това е била неговата цел - като изчезне да спре тормозът над тях”, обясни още Йорданова.

А майка му Тодорка преживяла много тежко изчезването. Ходела в полицията, обикаляла съседни села в търсене на някаква следа

„Помагах й, подготвих документация и бях в течение през цялото време, когато го издирваше. Той имаше съпруга, син, те също правиха някакви опити да го открият, но не успяха. За всяка майка това е най-тежкото. Жената плачеше постоянно”, каза още Йорданова.

В този момент до майката на Боян били не само Теодор Коцев и Мариела Йорданова, но и адвокат Румяна Костова. Тя също не пожела да застане пред камера, но разказа, че на Боян е бил нанесен и побой. Затова майката след години неуспешни опити да го открие, въпреки националното и международно издирване, се примирила с мисълта, Боян не е сред живите.

Откриха мъж отшелник в Пирин - обявен за мъртъв преди 10 години

През 2020 година подали документи в Районния съд в Русе. От съдебния акт, с който NOVA разполага, става ясно, че МВР е предприело издирване, но данни за местонахождението му след 2013 година липсвали. Свидетели дали показания, че Боян е бил преследван от лихвари и съдия-изпълнители. Изслушана била и районната прокуратура в Русе, която потвърдила, че са минали повече от изискуемите пет години без данни за този човек, от което може да се направи предположение, че лицето не е живо. В резултат на изяснената фактическа обстановка Районният съд приел, че Боян Иванов е починал на 31 декември 2013 година. От Община Русе издали смъртен акт.

Преди седмица майка на Боян разбрала от телевизията, че синът ѝ е жив, но не се е свързал с нея. Заедно с Мариела Йорданова екипът ни отива до дома на Тодорка, но къщата се оказа заключена. По думите на болногледачката възрастната жена била в тежко здравословно състояние, отказва да бъде снимана и да говори с журналисти. Единственото ѝ желание било да види сина си. След като беше открит случайно в Пирин и задържан от полицията в Банско до изясняване на самоличността му, 62-годишният русенец отново е в неизвестност. Въпреки това следва юридическа процедура за отмяна на смъртния акт и възстановяване на самоличността му, разясни бившият съдия Елеонора Николова.

„По същия ред, по който е обявен за мъртъв, съществува ред в чл. 552 от ГПК, където се събират доказателства които да установят, че лицето е живо”, поясни тя.

Доказателствата, които трябва да се приложат са признанието на Боян за неговата самоличност в полицейското управление в Банско, чрез разпознаване от близките или чрез ДНК-тест, който лесно може да се сравни с някои от неговите роднини.

А дали Боян е извършил престъпление с изчезването си, Николова е категорична: „По никакъв начин.Това си е нормален човек и не може да бъде обвинен в криминално престъпление. Явно мотивът е бил да се укрие от кредитори, които са го преследвали. Между другото много млади хора напускат страната и стоят дълги години в чужбина точно по тази причина”.

Връщането към живите на Боян ще започне по съдебен път, след като русенската прокуратура получи всички събрани документи от колегите си в Благоевград.

