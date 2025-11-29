България

Нови цени на водата от 1 януари

За повечето области се предлага поскъпване

29 ноември 2025, 13:01
Нови цени на водата от 1 януари
Източник: iStock/Getty Images

П оскъпване на водата за битовите потребители с влизането ни в еврозоната от 1 януари 2026 г. подготвя Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Най-голямо увеличение се предлага в Кърджали, където догодина кубикът ще бъде 5,17 лв. за кубик, или 2,64 евро, което е поскъпване с 13,2 на сто спрямо сегашната цена от 4,56 лева за кубик.

Столичани ще плащат над 4 лева догодина, ако се приеме предложението на КЕВР, при сегашна цена от 3,69 лева за кубик или според изчисления поскъпването е с 9,3 на сто.

В Благоевград водата ще струва 3,61 лв. за кубик, или увеличение с 11,7 на сто, пише Pariteni.bg.

До 20% по-скъпа вода, протест пред КЕВР

По-високи сметки се очаква да плащат и жителите на Русе, където кубикът ще стане 5,64 лева от 2026 г. или увеличение с близо 9 на сто. Над 8% ще е поскъпването нън Враца, като цената се предлага да бъде 5,46 лева за кубик при 5,04 лева сега, както и във Велико Търново и Габрово. С около 7 на сто се вдига цената на водата в Плевен и Смолян.

В момента шуменци плащат по 5,48 лв. за един кубик вода, а през декември КЕВР ще разгледа предложение, залегнало в бизнес плана на водоснабдителното дружество за нова цена от януари – 5,94 лв. за кубик. От местното ВиК обяснихаа, че се изчаква официалното приключване на процедурата в комисията регулатор по определяне на цените за ВиК услугите. Вследствие на което ще се направи анализ и ще се вземе решение на ниво дружество, независимо решението на регулатора.

 

Водата в София поскъпва с 6 стотинки за кубик

В осем области в страната от КЕВР предлагат поевтиняване на водата. Най-голямо е планираното понижение на цената в Ямбол - с 16,5 на сто. Сега в Ямбол плащат 5,13 лв. за кубик вода, а през следващата година цената ще бъде 4,28 лв. или 2,19 евро за кубик. Съществено е предложеното поевтиняване на водата и в Сливен - с над 14 на сто. В Ловеч водата може да поевтинее с 8,8%, в момента кубикът е 5,34 лева, а след Нова година може да стане 5 лева. В Перник, също се предлага намаление с 3,7% до 4 лева за кубик. 

Междувременно "Софийска вода” обяви как ще става превалутирането на фактурите от 1 януари. Оттам обясниха още, че инвестициите срещу загуби на водните запаси за тази година са около 50 млн. лв., а за водопроводната и канализационната мрежа  - около 40 млн. лв. Инвестира се и в дигитализация на измерване и контрол на водните количества.

Относно цените на питейната вода в София изпълнителният директор Васил Тренев коментира, че ще има стандартни повишения, които са определени за 5-годишните бизнес планове на всеки един воден оператор. Цената на водата следва да се повиши с около 4% без ДДС.

„За законоустановения период от време в това отношение следваме приетия закон за евроконверсия. Фактурата ще изглежда както преди, като единствената разлика е, че цената и калкулацията ще бъдат в евро. Ще има закръгляне в полза на клиента, както е записано в закона”, каза Тренев.

Източник: Pariteni.bg    
Поскъпване на водата КЕВР Еврозона Цени на водата Битови потребители Януари 2026 София ВиК услуги Инвестиции Поевтиняване на водата
Последвайте ни

По темата

Предлагат край на 10-те заплати при пенсиониране

Предлагат край на 10-те заплати при пенсиониране

Свещеник, отвлечен преди месец, е убит от похитителите си

Свещеник, отвлечен преди месец, е убит от похитителите си

Сняг заваля в района на Пампорово

Сняг заваля в района на Пампорово

Зеленски: Украинска делегация пътува към САЩ, за да продължи мирните преговори

Зеленски: Украинска делегация пътува към САЩ, за да продължи мирните преговори

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

pariteni.bg
Как да осигурим безопасността на котката при излизания на открито

Как да осигурим безопасността на котката при излизания на открито

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 18 часа
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 17 часа
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 16 часа
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 18 часа

Виц на деня

Питат мъж: – Как преживяваш буриите в брака? – Научих се да казвам: „Да, скъпа.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Морски дрон е атакувал танкер на руския "сенчест флот"

Морски дрон е атакувал танкер на руския "сенчест флот"

Свят Преди 3 минути

Все още не е известно кой стои зад нападението

Арестуваха опозиционен лидер в Грузия за опит да подпали правителствена сграда

Арестуваха опозиционен лидер в Грузия за опит да подпали правителствена сграда

Свят Преди 25 минути

Някога сред най-демократичните държави, появили се след разпадането на Съветския съюз, Грузия става все по-авторитарна от началото на войната в Украйна

Половината от населението на света е заразено с тази бактерия

Половината от населението на света е заразено с тази бактерия

Любопитно Преди 1 час

Гастритът може да се прояви внезапно или да стане хроничен, като ранното разпознаване на симптомите е ключово за ефективно лечение и трайно облекчение

Орбан вижда Украйна като буферна държава между Русия и НАТО

Орбан вижда Украйна като буферна държава между Русия и НАТО

Свят Преди 1 час

Орбан каза, че Русия ще бъде постепенно приобщена обратно в световната икономика съгласно американския план, а санкциите ще бъдат отменени с времето

<p>Първият открит от човека астероид се завръща този уикенд</p>

433 Ерос - Първият открит от човека астероид се завръща този уикенд

Любопитно Преди 2 часа

Астероид 433 Ерос ще прелети на безопасна дистанция от Земята и ще бъде видим в продължение на седмици с аматьорски телескопи

Пеевски: КЕВР да спре поскъпването на водата от 1 януари

Пеевски: КЕВР да спре поскъпването на водата от 1 януари

България Преди 2 часа

В противен случай ще го атакуваме в Съда, закани се лидерът на „ДПС-Ново начало”

Борисов предупреди: Правителството падне ли, идва мигновен хаос

Борисов предупреди: Правителството падне ли, идва мигновен хаос

Свят Преди 2 часа

Борисов коментира, че ако в момента правителството се разклати и падне, цените ще се повишат, защото няма да има контрола, който се налага в момента

Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа

Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа

България Преди 2 часа

Тази година през декември се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата

Снимката е илюстративна

"Диамант в небето", пилот и майка на две деца - историята на Сафие Адемоглу от село Менгишево

Любопитно Преди 2 часа

"Не искам да бъда запомняна като жена пилот. Искам да бъда добър пилот. Точка."

<p>Премиерът разясни ситуацията с проливните дъждове в Благоевградско</p>

Желязков: В Благоевградско положението с проливните дъждове, разливи и наводнения е овладяно

Свят Преди 3 часа

Премиерът отбеляза важността на превенцията и реакцията на институциите при справянето с природните стихии

ВМА с 6-а успешна чернодробна трансплантация за годината

ВМА с 6-а успешна чернодробна трансплантация за годината

България Преди 3 часа

Донорът е 59-годишен мъж, а реципиентът – жена на 62 години

"Самолетът на Страшния съд" на САЩ изчезна по време на мистериозна мисия

"Самолетът на Страшния съд" на САЩ изчезна по време на мистериозна мисия

Свят Преди 3 часа

Boeing E-6B Mercury е наблюдаван за последно, когато самолетът е пресичал Атлантическия океан

<p>Радев: Бюджет 2026 е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната</p>

Румен Радев: Бюджет 2026 е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната

България Преди 3 часа

Той добави, че депутатите, които се крият от избирателите зад стените на парламента са недостойни да представляват българския народ

Пожар в Краснодар: Отломки от дронове удариха нефтозавод

Пожар в Краснодар: Отломки от дронове удариха нефтозавод

Свят Преди 3 часа

Част от техническото оборудване в обекта е повредено

Ужас в Индонезия: Броят на жертвите след бедствията се увеличи

Ужас в Индонезия: Броят на жертвите след бедствията се увеличи

Свят Преди 4 часа

Близо 3000 семейства, останали без дом, са били евакуирани в осигурени от държавата убежища

<p>Бойко Борисов:&nbsp;Силата не само на ГЕРБ, но и на другите партии са кметовете</p>

Старт на Националната академия на младежките структури на ГЕРБ

България Преди 4 часа

Младежките структури на партията от цялата страна ще дискутират теми, свързани с външната политика, еврозоната, финансите, правосъдието и туризма

Всичко от днес

От мрежата

И кучетата могат да имат акне

dogsandcats.bg

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
1

Коледна украса с рога от елен

sinoptik.bg
1

Рядка орхидея цъфна в Ботаническата градина на БАН

sinoptik.bg

Марта Стюарт изпече 26 пая и… замина на приключение!

Edna.bg

Думите, които ще ни донесат късмет в събота – 29 ноември!

Edna.bg

100 милиона за Балеба? Пол Скоулс постави под въпрос инвестицията на Ман Юнайтед

Gong.bg

НА ЖИВО: Резултати и голмайстори в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Дъждовен уикенд с валежи в събота, възможно е да падне и сняг

Nova.bg

Родителите на тенис легендата Новак Джокович за пътя му към върха

Nova.bg