Вярващи от цялата страна поеха на шествие с чудотворната икона от Бачковския манастир

България се готви за Великден: Храмовете очакват хиляди за посрещането на Възкресение

В ярващи от цялата страна последваха тази сутрин чудотворната икона на Света Богородица в литията ѝ от Бачковския манастир "Успение Богородично" до местността Клувията.

Всяка година на втория ден на Великден копие на светинята се изнася от манастирската църква "Св. Богородица", с тържествен звън на камбаните, от игумена на светата обител Велички епископ Сионий, монаси и миряни.

Източник: БТА

Иконата бе носена от богомолци и предвождана от венец от пролетни цветя.

"Много са чудесата, свързани с иконата, и когато се съберат десетки хиляди миряни, тогава Господ чува тази молитва и излива благодатта си над нас", каза Величкият епископ Сионий, игумен на Бачковския манастир.

"Именно заради това се извършват тези литийни шествия - за да бъдем всички заедно около светата икона, да я придружим до мястото, където е била скрита, и да се молим, за да получим Божието благословение", допълни той.

Епископът каза още, че многократно е ставал свидетел на чудеса пред иконата на Света Богородица, както в миналото така и в най-близки дни, но най-великото чудо за нас християните е чудото на Възкресението.

Според преданието иконата е била намерена в скална ниша в местността Клувията преди четири века. Тя била скрита там от османските набези и забравена във времето. След като била отнесена в манастира, иконата изчезва и била намерена отново на същото място. Затова богомолци и монаси организират литийно шествие до местността, където днес има параклис "Св. Архангели". Пътят до Клувията е около четири километра. Следобед иконата ще бъде върната в манастира.

През целия ден в храма на Бачковската обител се стичат хора, за да се докоснат до чудотворната икона на Света Богородица, да се помолят и благодарят.