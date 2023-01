Вестник "Ди Велт": България - страната, която тайно спаси Украйна

П рез пролетта на миналата година украинската армия изпитваше отчаян недостиг на гориво и боеприпаси от съветски калибър, необходими за борбата срещу руснаците, пише германския всекидневник "Велт", цитиран от изданието "Политико". Спасението идва от неочаквана страна: България.

Заради разединената си вътрешна политика – и проруския уклон на голяма част от елита – София се стараеше по време на инвазията да подчертава, че не въоръжава Украйна, отбелязва "Политико".

Петков: Радваме се, че в статията на "Ди велт" пише, че България е имала основополагаща роля във войната с Украйна

Това обаче е било димна завеса, според разследване на германския всекидневник "Велт". Благодарение на ексклузивни интервюта с украинския външен министър Дмитро Кулеба, бившия български премиер Кирил Петков и неговия финансов министър Асен Василев, изданието е сглобило картината на това как България се е намесила във войната и е използвала посредници, за да осигури на Киев жизненоважни доставки на оръжия, боеприпаси и дизелово гориво в критичен момент от сраженията миналата година.

