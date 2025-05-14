България

Медицински хеликоптер транспортира от Монтана до София младеж в тежко състояние

Спасителната мисия е по искане на лекарите от болницата в Монтана

14 май 2025, 14:09
Медицински хеликоптер транспортира от Монтана до София младеж в тежко състояние
Източник: БТА

М едицински хеликоптер транспортира от болницата в Монтана до София 19-годишен младеж в тежко състояние. Това е вторият пациент взет от "въздушната линейка" от областната болница.

Спасителната мисия на медицинския хеликоптер стана по искане на лекарите от болницата в Монтана. Транспортиран е 19 годишен младеж от община Лом, съобщи изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Тони Тодоров.

"С тежък неконтролируем диабет, с двустранна аспирационна пневмония. Наложи се да бъде интубиран. От няколко дни го лекуваме", обясни д-р Тодоров, цитиран от БНР.

Пациентът е транспортиран до дихателен център София.

Източник: БНР    
медицински хеликоптер Монтана София младеж диабет пневмония
Последвайте ни
Съдът на ЕС осъди България за над 3 млн. лв.

Съдът на ЕС осъди България за над 3 млн. лв.

Индонезия – страната, която иска да има нула врагове и хиляда приятели

Индонезия – страната, която иска да има нула врагове и хиляда приятели

Арестуваха лекари за фалшиви направления и здравни книжки

Арестуваха лекари за фалшиви направления и здравни книжки

"Можехме да сложим край": ЦРУ разкри как Бин Ладен е избягал след 11 септември

Eдин от най-богатите хора в Китай пред CarMarket: EV няма да завладеят света

Eдин от най-богатите хора в Китай пред CarMarket: EV няма да завладеят света

carmarket.bg
<p>Работещите в градския транспорт в София обявиха гражданско неподчинение (СНИМКИ/ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Работещите в градския транспорт в София обявиха гражданско неподчинение (СНИМКИ/ВИДЕО)

Преди 9 часа
<p><strong><span style=Сняг през май, вижте къде зимата се завърна ❄️❄️❄️

" />
Ексклузивно

Сняг през май, вижте къде зимата се завърна ❄️❄️❄️

Преди 6 часа
<p>Макрон в готовност да опъне френския "ядрен чадър" над цяла Европа</p>
Ексклузивно

Макрон в готовност да опъне френския "ядрен чадър" над цяла Европа

Преди 8 часа
Къде се намира
Ексклузивно

Къде се намира "Портата към ада"?

Преди 6 часа

Виц на деня

-Мамо, днес в детската градина играхме на чичо доктор. -И как беше? - Цял ден седях на едно столче в коридора и чаках.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>НС задължи министри за пенсионната система</p>

Парламентът задължи министри да направят Пътна карта за пенсионната система

България Преди 9 минути

Срокът за разработване на Пътната карта е шестмесечен

Фаворитите Ивайло и Мартин излизат в епична битка за победата в Hell’s Kitchen

Фаворитите Ивайло и Мартин излизат в епична битка за победата в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 18 минути

Звездите на Hell’s Kitchen 7 се завръщат в Кухнята на Ада, за да се борят за двамата финалисти

Ахмед ал-Шараа и Доналд Тръмп

Какво си казаха Тръмп и Ал-Шараа

Свят Преди 40 минути

Президентът на САЩ и временният президент на Сирия се срещнаха в Саудитска Арабия

Кармен Електра

Спасителката на плажа, която се снима за Playboy – вижте я днес

Любопитно Преди 1 час

В понеделник сирената изглеждаше сякаш не е остаряла и с ден на събитие с червен килим

<p>София е с най-нисък рейтинг в Европа за мобилност на децата</p>

Без училищни улици и велоалеи: Защо София е последна в класация за детска мобилност?

България Преди 1 час

Столицата заема последно място сред 36 европейски града

Желязков: Влизането ни в еврозоната ще донесе само ползи

Желязков: Влизането ни в еврозоната ще донесе само ползи

България Преди 1 час

Премиерът изрази надежда страната ни да получи положителен конвергентен доклад

<p>&bdquo;Насилието не е съдържание&ldquo; - инфлуенсъри срещу Зорница Гюцова</p>

Асоциацията на инфлуенсърите: Разграничаваме се от действията на Зорница Гюцова

България Преди 2 часа

От организацията подчертават, че тя не е техен член, както и че не представлява инфлуенсърската общност, която те се стремят да изградят

Мъж получи доживотна присъда за убийство, свързано с дълг от 42 лева

Мъж получи доживотна присъда за убийство, свързано с дълг от 42 лева

България Преди 2 часа

Присъдата подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Велико Търново

Не избраха ръководител на Софийската районна прокуратура

Не избраха ръководител на Софийската районна прокуратура

България Преди 2 часа

Нито един от членовете на Прокурорската колегия не подкрепи единствения кандидат за поста - пернишкият районен прокурор Стилияна Георгиева

<p>Потвърдено, руска делегация заминава за Истанбул</p>

Кремъл обяви, че руска делегация ще отпътува за Истанбул, но не уточни състава ѝ

Свят Преди 2 часа

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред журналисти, че Русия ще разкрие състава на делегацията си, след като президентът Владимир Путин нареди това

<p>Инфлацията и еврото: Какво наистина се случи в Хърватия?</p>

Фискалният съвет: Влизането в еврозоната има минимално въздействие върху потребителските цени

Свят Преди 2 часа

Освен в Хърватия, подобни процеси се наблюдават и в други източноевропейски държави, които преминаха към еврото след присъединяването си към Европейския съюз - Естония (2011 г.), Латвия (2014 г.), Литва (2015 г.) и Словакия (2009 г.)

Срещу имотната мафия: Предлагат промени в Закона за международния търговски арбитраж

Срещу имотната мафия: Предлагат промени в Закона за международния търговски арбитраж

България Преди 2 часа

Министърът на правосъдието Георги Георгиев заяви, че целта е да се прекрати възможността гражданин да бъде осъден, без да е разбрал

Бела Хадид блести в Кан с руса коса и рокля със смела цепка (СНИМКИ)

Бела Хадид блести в Кан с руса коса и рокля със смела цепка (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

28-годишният супермодел направи смела трансформация, избирайки елегантен нюанс на русото

<p>Румен Гечев напуска БСП</p>

Румен Гечев напуска БСП, не е съгласен с позицията на ръководството по отношение на референдума за еврото

България Преди 2 часа

Това обяви той във Facebook

Гъркиня се разведе, след като ChatGPT „видя“ изневяра в утайка от кафе

Гъркиня се разведе, след като ChatGPT „видя“ изневяра в утайка от кафе

Свят Преди 2 часа

Жената снима утайката, останала в чашите с кафе, и помоли ChatGPT да ги интерпретира

<p>Последният път, когато Путин и Зеленски се срещнаха</p>

В снимки: Последният път, когато Путин и Зеленски се срещнаха

Свят Преди 3 часа

В очакване на среща между Путин и Зеленски в Турция, припомнете си как изглеждаше последното събитие, на което присъстваха президентите на Русия и Украйна

Всичко от днес

От мрежата

По колко малки раждат различните кучета

dogsandcats.bg

3 малко известни факта за Каракачанските овчарки

dogsandcats.bg
1

Цъфтят божурите в Североизтока

sinoptik.bg
1

Велобоблиотека пътува из Варна

sinoptik.bg

"Тялото ми се разпада": Том Харди проговори за болестите, от които страда

Edna.bg

Блясък по бански: Галя от Каризма сияе от плажа

Edna.bg

Манчестър Юнайтед следи Кристиано Роналдо-младши

Gong.bg

Феновете на Ливърпул дразнят Манчестър Юнайтед с билборд край Олд Трафорд

Gong.bg

След протеста: Работещите в градския транспорт в София обявиха гражданско неподчинение

Nova.bg

Арестуваха лекари в Пловдивско, издавали фалшиви здравни книжки и направления

Nova.bg