Медицински хеликоптер транспортира от Монтана до София младеж в тежко състояние

М едицински хеликоптер транспортира от болницата в Монтана до София 19-годишен младеж в тежко състояние. Това е вторият пациент взет от "въздушната линейка" от областната болница.

Спасителната мисия на медицинския хеликоптер стана по искане на лекарите от болницата в Монтана. Транспортиран е 19 годишен младеж от община Лом, съобщи изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Тони Тодоров.

"С тежък неконтролируем диабет, с двустранна аспирационна пневмония. Наложи се да бъде интубиран. От няколко дни го лекуваме", обясни д-р Тодоров, цитиран от БНР.

Пациентът е транспортиран до дихателен център София.