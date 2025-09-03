Важно за родителите! Личните здравно-профилактични карти стават електронни

В ече няма нужда родителите да носят личните здравно-профилактични карти на децата си, нито да предоставят т.нар. контактни бележки. Цялата информация е налична в националната здравно-информационна система. Това обяви на брифинг в Министерския съвет министърът на здравеопазването Силви Кирилов.

В готовност сме за издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година, каза той. Кирилов поясни, че със съответните нормативни промени се осигурява достъп до националната здравно-информационна система на медицинските специалисти от здравните кабинети от детските градини и училищата. По този начин улесняваме над 2 милиона български граждани, всички деца до 18 г. и техните родителите, както и личните лекари, посочи здравният министър.

Наясно сме, че в началото е възможно да има трудности, но сме категорични, че посоката е вярна, каза Кирилов. Той благодари на министрите Валентин Мундров и Красимир Вълчев, на "Информационно обслужване", както и на всички медицински специалисти, които участват в процеса. За да се възползваме от тази система, трябва да работим в екип – граждани, лекари и институции, заяви Силви Кирилов.

Той напомни, че провеждането на задължителния годишен профилактичен преглед остава задължително. Апелът ми към родителите е да не очакват, че електронизацията означава дистанционно издаване на документи. Посещението в кабинета на личния лекар е задължително и не трябва да гледаме на него като на досаден ангажимент, каза здравният министър.