В Русе учениците се връщат в клас

С лед вчерашната „дървена ваканция“ в Русе, днес децата се връщат обратно в класните стаи.
В понеделник училищата затвориха врати докато се осигури безопасното придвижване на децата, както по улиците, така и покрай училищните сгради, от които бяха надвиснали ледени висулки.
Заради студа: Русе обяви 12 януари за неучебен ден
Сградите са отоплени и днес занятията се възстановяват.
Прогнозите и днес са за ниски температури и зимен студ, като на места в Северна и в Западна България се очакват и стойности около и под 10 градуса. Следобед се очаква да се затопли.
Учебните часове са спрени в 1514 училища в 220 общини, съобщиха от Министерството на образованието и науката
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°
Удължават ваканцията на учениците