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Успех за България в Астана: Новиков атакува златото, Едмонд Назарян е полуфиналист

Олимпийският шампион Новиков ще спори за златото в категория до 87 кг срещу Алиреза Мохмадипиани в повторение на финала от Игрите в Париж

Стела Христова Стела Христова

Обновена преди 48 минути / 26 октомври 2026, 12:08
Успех за България в Астана: Новиков атакува златото, Едмонд Назарян е полуфиналист
Семен Новиков   
Източник: БГНЕС

О лимпийският шампион Семен Новиков надви Узбекистанеца Мухамадкодир Расулов и се класира за финала в категория до 87 кг класически стил на Световното първенство по борба в Астана.

В спора за световната титла Новиков ще се изправи срещу иранеца Алиреза Мохмадипиани. Схватката повтори сблъсъка за златото от Олимпийските игри в Париж, където българският национал триумфира на върха.

Семен Новиков и Едмонд Назарян се класираха за полуфиналите на Световното в Астана

Натурализираният българин не успя да пренесе съперника си от партер в първата част на полуфинала. В началото на втората част Расулов нанесе жесток удар с глава в лицето на Новиков, което наложи кратка медицинска пауза. След подновяването на играта Новиков изработи втората си точка с изнасяне на съперника извън очертанията и така избегна поставяне в партер. Въпреки че лицето му бе окървавено и бореше с превръзка на главата, българският състезател запази преднината си до крайния сигнал.

Преди това Новиков започна участието си в категория до 87 кг с туш срещу Латана Сопа (Американска Самоа), а на осминафиналите преодоля азербайджанеца Ислам Абасов. Българинът губеше с 4:5 почти до края, но в последните десет секунди повали съперника си за две точки и спечели с 6:5. На четвъртфиналите Новиков надделя и над световния шампион от 2019 г. Лаша Гобадзе (Грузия) с 3:0.

Семен Новиков спечели сребро на Европейското по борба в Тирана

Същевременно Едмонд Назарян също записа три победи на тепиха в Астана и достигна до полуфиналите в категория до 63 кг. Назарян започна с рутинна победа със 7:0 срещу индиеца Сахил Сахил, а след това спечели с 11:6 срещу миналогодишния европейски шампион Керем Камал (Турция). На четвъртфиналите българският борец се справи и с Мохамад Кешткар (Иран) с категоричното 8:1.

Другият ни представител Абу-Муслим Амаев отпадна в категория до 67 кг. Той записа успех срещу Сон Мангуан (КНДР) с 10:5, но след това отстъпи с 5:7 пред представителя на домакините Багдат Сабаз (Казахстан).

По-късно днес Кирил Милов има възможност да донесе първи медал за България на шампионата в битката за 3/5 място в категория до 97 кг.

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
Борба Световно първенство по борба Семен Новиков Едмонд Назарян Астана Класически стил Български национали
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