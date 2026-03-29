Ученици от Велико Търново създадоха приложение за промоциите в магазините

Атанас и Калоян от Велико Търново са автори на онлайн приложението "ПромоМания"

29 март 2026, 15:18
Д ве умни момчета решават да помогнат на родителите си, а и не само на тях, за да намират най-ниските цени в магазините. Атанас и Калоян от Велико Търново са автори на онлайн приложението "ПромоМания", което много бързо може да ви отведе до най-близката промоция в магазина, съобщава NOVA.

На Атанас Чобанов и Калоян Николов им остава още малко, докато завършат Природо-математическата гимназия "Васил Друмев" във Велико Търново. За разлика от своите връстници те отделят една година от времето си за разработване на приложение за телефона, което да е полезно за хората. Калоян е в 11-ти клас, а Атанас в 12-ти.

"Това е приложение, което събира всички намаления от големите вериги на едно място. По този начин хората спестяват време и пари", разказва Калоян. "Идеята се роди още август месец. Когато се разбра, че официално ще сменяме валутата", допълва Атанас.

Приложението е абсолютно безплатно. Потребителят трябва първо да си направи безплатна регистрация, която го отвежда на начална страница. В нея излизат всички седмични оферти. Като избере оферта, излизат подробности и всички цени във всички вериги. А алгоритъмът ще изчисли автоматично, колко излизат тези продукти, които сте си избрали, разказват момчетата.

В моментът са включени четири магазина, а намерението на Атанас и Калоян е да добавят още. Младите програмисти са използвали и изкуствен интелект и различни видове връзки към карти и навигации.

Калоян и Атанас получават пълна подкрепа от училището, което предстои да завършат.

Георги Игнатов, който е учител в ПМГ „В. Друмев“ – В. Търново, казва, че учат децата не само да използват технологиите, но и да ги създават.

А "ПромоМания" се превръща в хит и вече се използва от потребители. Може да бъде открито в Google play, а скоро и в App Store.

Какво предстои пред момчетата още? Те ще участват в националната Олимпиада по информационни технологии. Предстои финален кръг. Атанас и Калоян ще да развият приложението за повече от четири вериги, както да е преведено на поне четири езика.

ПромоМания Онлайн приложение Атанас и Калоян Ниски цени Промоции Спестяване на пари Изкуствен интелект
Надежда Нейнски и проф. Бурханеттин Дуран обсъдиха въпросите, свързани със стратегическите комуникации, противодействието на дезинформацията и развитието на сътрудничеството в областта на публичната дипломация

Те са били засечени в югоизточната част на страната

Епицентърът му е бил на около 1 километър североизточно от Ска̀ла

Инспекторите от БАБХ са открили месни продукти с изтекъл срок на годност

За година в София са разкрити 50% повече домови кражби

Над 60 хиляди са вече подадените заявления за гласуване извън страната

Движението "Без крале" обяви, че е имало повече от 3300 демонстрации във всички 50 (американски) щата

Полицейските действия за гарантиране честността на предстоящия вот в региона продължават

Все още не е ясно какви точно цели са били поразени в столицата на Иран

САЩ междувременно осъдиха сходна атака, извършена срещу резиденцията на президента на кюрдския автономен регион в Ирак

Злополуката е станала малко след полунощ в курорта Белвил във Френските Алпи

Задържани са петима

Температурите са от минус 6 до минус 3 градуса

Инцидентът е станал в събота, малко след полунощ, на входа на града

