Тръмп към Ердоган: Не бъди глупак. Осмя "смахнатата Нанси"

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е изпратил писмо до президента на Турция Реджеп Ердоган на 9 октомври, в деня, в който започна турската операция в Сирия, с молба да не "бъде глупак", съобщи CNN като цитира части от документа.

"Нека да сключим добра сделка! Вие не искате да носите отговорността за безмилостните убийства на хиляди хора и аз не искам да нося отговорността за унищожаването на турската икономика - но ще го направя. Вече ви дадох да усетите малко от това със случая с пастора Брансън", пише Тръмп на Ердоган.

"Не бъдете упорит човек. Не играйте глупака", се казва в писмото.

Кореспондентът на CNN съобщи, че автентичността на писмото е потвърдена от говорителя на Белия дом Стефани Гришам.

Турският президент Реджеп Ердоган на 9 октомври обяви старта на операция „Извор на мира“ в северна Сирия срещу ПКК и ИДИЛ. Турската авиация атакува град Рас ал Айн и няколко други сирийски града на границата на двете страни. По-късно беше обявено началото на наземната част на операцията. В събота турското Министерство на отбраната съобщи, че турската армия и сирийската въоръжена опозиция поемат контрола над Рас ал Айн.

Това стана, след като САЩ изтеглиха своите 1000 военнослужещи от района. Оттеглянето се разглежда като зелена светлина от Белия дом за турската офанзива, което създаде яростна реакция срещу президента Доналд Тръмп.

Междувременно американският президент изпраща смесени съобщения, понякога със заплахи срещу Анкара, но и други, които предполагат, че САЩ не са имали роля в борбата между Турция и кюрдските бойци, пише АФП.

Стана ясно и че Тръмп се е опитал да осмее свой противник заради случващото се.

Председателят на Камарата на представителите Нанси Пелоси умело отблъсна атака от президента Тръмп в Туитър.

Тя направи своя заглавна снимка на корицата, фотос, който държавният глава пусна, за да я осмее с текст „Смахнатия срив на нервната Нанси“.

