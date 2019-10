Ердоган се подигра със САЩ, отива при Путин

Т урският президент Реджеп Ердоган демонстративно обяви, че отказва да се срещне с американския вицепрезидент Майк Пенс и външния министър Майк Помпео в Анкара и очаква лично президентът на САЩ Доналд Тръмп да дойде при него, за да обсъдят Сирия. Нещо повече, вместо да разговаря с Пенс и Помпео, турския лидер ще посети Русия.

„Няма да се срещна с тях. Те ще имат среща с колегите си. Ще разговарям, само ако дойде Тръмп”, заяви Ердоган.

Русия: Няма да допуснем война между Сирия и Турция

Пенс и Помпео пристигат в турската столица, за да договорят прекратяване на огъня в Северна Сирия, където подкрепяни от Турция арабски милиции настъпват срещу кюрдите.

Инвазията започна, след изненадващо решение на Тръмп да изтегли американските войници от Северна Сирия. То даде зелена светлина за турското настъпление срещу кюрдите. Те от своя страна обявиха, че САЩ са ги предали и направиха сделка с правителството на Башар Асад и Русия.

Обрат в Сирия, армията на Асад тръгна срещу Турция

След остри критики както от републиканците, така и от демократите в Конгреса във Вашингтон и на фона на течаща процедура по импийчмънт, Тръмп обяви санкции срещу Туцрия, ако не спре военната операция в Северна Сирия.

В отговор Ердоган изнесе реч в парламента, в която категорично каза, че няма да има примирие или преговори с кюрдските сили, определени от Анкара като „терористи”. Освен това държавният глава на Турция заяви, че не се страхува от санкциите на САЩ.

Russian troops inside the abandonned #US base in #Manbij , #Syria . pic.twitter.com/kwXxH7x48S