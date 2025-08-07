Жена се събуди от кома секунди преди да стане донор на органи

Свят

Ж ена в кома се събуди броени мигове преди операция за премахване на органите ѝ.  Данела Галегос сподели, че се чувства късметлийка, че е жива, въпреки „настойчивите“ служители на донорските служби, които са искали да продължат с операцията.

През 2022 г. 38-годишната жена бе бездомна и претърпя неуточнен спешен инцидент, след което лекарите от болница в Албакърки, Ню Мексико, съобщиха на семейството ѝ, че няма надежда за възстановяване. Без никаква перспектива, роднините ѝ се съгласиха да дарят органите ѝ, а подготовката за това бе поета от организацията New Mexico Donor Services.  

В последните ѝ дни преди операцията семейството твърди, че е забелязало сълзи в очите ѝ — знак, който според тях бе бързо пренебрегнат от координаторите по донорството с обяснението, че става дума за рефлекс.  

В деня, в който органите ѝ трябваше да бъдат извадени, сестра в болницата категорично заяви, че Данела все още е в съзнание, след като я вижда да се движи, докато я държи за ръка.  

Лекарите в предоперативната зала останаха изненадани, когато Данела реагира на команда и примигна с очи.  

Координаторът по донорството настоява да се игнорира признакът за съзнание, да влеят морфин на Данела и да продължат с операцията, според доклад на New York Times.  

Лекарите категорично отказаха и я изведоха от операционната зала.  

Този техен избор спаси живота на Галегос, която в последствие се възстанови напълно.  

„Чувствам се толкова щастлива,“ казва тя, споделяйки, че си спомня страшните моменти в комата, макар и не в подробности.  

„Но също така е шокиращо да се осъзнае колко близо беше всичко до един съвсем различен край.“  

Медиците разказаха пред Times, че са попаднали под натиск от донорските служби в Ню Мексико да продължат с ваденето на органите въпреки техните съмнения — нещо, което организацията категорично отрече.  

New Mexico Donor Services подчерта, че не се намесва в медицинските решения, тъй като грижите за пациентите са изцяло отговорност на болниците.  

В отговор болницата обяви, че донорските служби носят отговорност за всички аспекти на дарителския процес и са започнали разследване на случая.  

„Тяхното единствено притеснение е да осигурят органи,“ заяви Нева Уилямс, ветеран медицинска сестра в интензивното отделение, цитиранa от Times.  

„Тяхната агресивност е отвратителна.“  

New Mexico Donor Services отбеляза пред Daily Mail, че Times се позовава на „потенциален случай на донорство, който не е продължил заради подобряване в неврологичното състояние на пациента“.  

„Центровете за Medicare и Medicaid Services (CMS) са провели разследване и са установили, че New Mexico Donor Services отговаря на всички изисквания“, добавиха от организацията.  

Тази тревожна история се появява в момент, когато индустрията за донорство на органи е подложена на засилен контрол срещу обвинения в грешки и злоупотреби.  

Федерално разследване в Кентъки тази година установи, че щатската организация за осигуряване на органи е пренебрегнала признаци за съзнание у 73 донори — включително мъж, който е поклатил глава и сгънал коленете си, докато се е смятал за мъртъв.  

„Мисля, че този тип проблеми са много по-чести, отколкото предполагаме“, каза пред Times д-р Уейд Смит, дългогодишен невролог в Калифорнийския университет в Сан Франциско.  

През 2021 г. Хувър трябваше да бъде изключен от животоподдържащите апарати, за да премахнат органите му, но се събуди в последния момент и оцеля, преживявайки тежки неврологични увреждания.  

Този случай провокира властите в Кентъки да въведат нови политики за редовно неврологично тестване и разработване на процедури, позволяващи спиране на даренията, ако пациентът показва признаци на подобрение.  

Въпреки успешното спасение на Хувър, разследване на Times разкри, че друга пациентка — Мисти Хокинс — показва признаци на живот едва след като лекарите вече са започнали да я оперират.

42-годишната Хокинс изпадна в кома миналата година, след като се задави, и прекара седмици в болница, преди семейството ѝ да реши да я изключи от животоподдържащата система. 103 минути след спирането на апаратите, тя бе обявена за мъртва.  

Хирургът, който ѝ отворил гръдния кош, установил, че сърцето ѝ бие и тя диша.  

Персоналът незабавно прекратил процедурата, но за съжаление Хокинс починала малко по-късно.  

Експерти посочват, че въпреки че донорството на органи спасява хиляди животи всяка година, бързият растеж на сектора налага интензивно внимание и контрол.  

През 2020 г. Министерството на здравеопазването и човешките услуги започва да класифицира организациите за дарение по броя на осъществените трансплантации годишно.  

Някои критици твърдят, че това води до натиск върху лекарите да извършват операции над пациенти, намиращи се на границата между живот и смърт.  

Д-р Робърт Кенън, трансплантационен хирург в Университета на Алабама в Бирмингам, коментира пред Times, че системата вече е „уязвима, като много лекари се страхуват да говорят, за да не се компрометира донорската програма“.  

„Не знам колко широко разпространен е проблемът, но със сигурност това е страшно“, заключава той.

Източник: Daily Mail    
