Пожар в квартал "Свобода" в София взе три жертви

Огънят е пламнал в апартамент на втория етаж на жилищен блок

Обновена преди 8 минути / 16 януари 2026, 06:39
Т ри жени са загинали при пожар в столичния квартал "Свобода", съобщи БТА, позовавайки се на СДВР.

Сигналът за пожара е от 3:05 часа. Огънят е пламнал в апартамент на втория етаж на жилищен блок, съобщиха и от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

На място са били изпратени три пожарни автомобила.  

Целият жилищен вход е евакуиран. Освен загиналите, има един пострадал, който е транспортиран в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”. Той е с инхалация на пушечни газове и изгаряне по лицето. Остава за лечение в Клиника "Токсикология" на болницата.

Едно семейство е настанено в кризисен център, посочиха от пожарната.

Пожарът вече е потушен. Предстои разследване на причините за инцидента, допълниха от ГДПБЗН. 

Общо 61 пожара са потушени през изминалото денонощие в страната, а екипите на пожарната са се отзовали на 108 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Двама души са пострадали. 

Мъж на 47 години и жена на 77 години са пострадали при пожар в двуетажна къща в кв. "Васил Левски" в София. Сигналът за пожара е получен в 09:18 ч. в Оперативния център при Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН). В гасенето на огъня са участвали три пожарни автомобила. 

Загасен е и пожар на строителни материали на строеж на бул. "Симеоновско шосе" в столицата.

С преки материални щети през изминалото денонощие са възникнали 22 пожара, от които девет в жилищни сгради, един в спомагателни, временни или паянтови постройки и осем в  транспортни средства. 

Без нанесени материални щети са възникнали 39 пожара, от които два в сухи треви, горска постеля и храсти, 19 - в отпадъци, 14 - в готварски уреди и комини.

Извършени са 42 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи в транспортни средства.

Регистриране са пет лъжливи повиквания . 

Източник: БТА/Петра Куртева, Таня Тодорова    
