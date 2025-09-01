България

Три деца, включително 3-месечно бебе, пострадаха тежко при катастрофа в Плевенско

Жената и нейните спътници са транспортирани за оказване на медицинска помощ

1 септември 2025, 13:28
Източник: БТА

3-месечно момиченце и две деца пострадаха при катастрофа в Плевенско. Това съобщиха от Областната дирекция на полицията.

32-годишна е самокатастрофирала с лек автомобил на пътя от село Мечка към село Коиловци.

Сигнал за произшествието е постъпил на 31 август в 21:42 часа.

Черен понеделник - трима младежи загинаха на пътя

Служители на ВМР са извършили оглед на местопроизшествието.

Жената и нейните спътници са транспортирани за оказване на медицинска помощ в болнично заведение в Плевен.

3-месечно момиченце е с черепно-мозъчна травма. 3-годишно момиченце е с контузия на коремната стена. 6-годишно момченце е със счупена раменна кост.

Почина 12-годишното дете, пострадало при челен удар в Плевенско

Предстоят допълнителни медицински прегледи на всички участници в произшествието.

Тестовете за употреба на алкохол и наркотици на водачката са отрицателни.

Сезирана е прокуратурата в Плевен и е образувано досъдебно производство.

Как добрите идеи могат да се превърнат в работещи проекти със стипендията NOVA EMBA Scholarship?

Как добрите идеи могат да се превърнат в работещи проекти със стипендията NOVA EMBA Scholarship?

България Преди 25 минути

Преподавателят д-р Нели Колева дава ценни съвети за подготовката на кандидатите в инициативата на NOVA и Американския университет в България

Снимката е илюстративна

Съдят лекар за смъртта на 5-годишно дете поради професионална небрежност

България Преди 29 минути

На 19 май 2024 г. майката на 5-годишния М.Х. потърсила помощ, след като детето ѝ се почувствало зле и не се подобрило след прием на медикаменти

<p>Какво е мистериозният череп от Петралона: Не е хомо сапиенс, не е неандерталец</p>

Какво е мистериозният череп от Петралона: Не е хомо сапиенс, не е неандерталец

Любопитно Преди 1 час

Древният череп – открит в пещерата Петралона, на около 35 километра югоизточно от Солун, Гърция – е на възраст под 300 000 години

Йоан Матев излиза на свобода след убийството в Борисовата градина

Йоан Матев излиза на свобода след убийството в Борисовата градина

България Преди 1 час

На 25 октомври 2022 г. Апелативният съд в София призна Матев за виновен и го осъди на шест години и шест месеца затвор

Зад решетките: Откриха дрога в кухня на затвор в Смолян

Зад решетките: Откриха дрога в кухня на затвор в Смолян

България Преди 1 час

По случая е образувано досъдебно производство

<p>Путин благодари на Ердоган за Украйна</p>

Ердоган покани Путин в Турция: Отношенията ни са непоклатими

Свят Преди 1 час

Руско-турското сътрудничество във всички области е добре установено, конкретно, полезно и, бих казал, основано на доверие, заяви Путин

Поскъпват тол таксите за камиони и тирове

Поскъпват тол таксите за камиони и тирове

България Преди 1 час

Първото изменение в тарифата влезе в сила от 1 април 2025 г.

Позиция на NOVA

Позиция на NOVA

България Преди 2 часа

Свободата на словото и правото на обществото да бъде информирано са основни демократични ценности

Моди призова Путин за скорошен край на войната в Украйна

Моди призова Путин за скорошен край на войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

Путин се обърна към Моди със "скъп приятел" и заяви, че двустранните взаимоотношения се развиват динамично

От днес: Пълна забрана на козметични продукти с ТПО

От днес: Пълна забрана на козметични продукти с ТПО

България Преди 2 часа

На нарушителите ще бъдат налагани санкции

<p>Хусите са изстреляли ракета срещу &quot;израелски петролен танкер&quot;</p>

Хусите са изстреляли ракета срещу "израелски петролен танкер" в Червено море

Свят Преди 2 часа

UKMTO съобщи за атака, станала на 40 морски мили югозападно от Янбу

Внимание, шофьори, нови глоби от днес

Внимание, шофьори, нови глоби от днес

България Преди 2 часа

Вижте за какво трябва да внимавате по пътищата, ако искате да избегнете глоба

<p>Кога започва изплащането на пенсиите за септември</p>

Изплащането на пенсиите започва на 9 септември

България Преди 2 часа

Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 септември

Бургазлия е с опасност за живота, след като заби колата си в дърво

Бургазлия е с опасност за живота, след като заби колата си в дърво

Свят Преди 2 часа

Мъжът се е движил между карнобатските села Соколово и Драгово

Принцеса Даяна

Братът на принцеса Даяна, Чарлз, поставя цветя на гроба ѝ 28 години след смъртта ѝ

Свят Преди 2 часа

Даяна почина на 31 август 1997 г. в автомобилна катастрофа в Париж на 36 години

Вертолет се разби в Пакистан, 5 души загинаха

Вертолет се разби в Пакистан, 5 души загинаха

Свят Преди 2 часа

Вертолетът е изпълнявал тренировъчен полет

