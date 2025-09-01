Три деца, включително 3-месечно бебе, пострадаха тежко при катастрофа в Плевенско

3-месечно момиченце и две деца пострадаха при катастрофа в Плевенско. Това съобщиха от Областната дирекция на полицията.
32-годишна е самокатастрофирала с лек автомобил на пътя от село Мечка към село Коиловци.
Сигнал за произшествието е постъпил на 31 август в 21:42 часа.
Служители на ВМР са извършили оглед на местопроизшествието.
Жената и нейните спътници са транспортирани за оказване на медицинска помощ в болнично заведение в Плевен.
3-месечно момиченце е с черепно-мозъчна травма. 3-годишно момиченце е с контузия на коремната стена. 6-годишно момченце е със счупена раменна кост.
Предстоят допълнителни медицински прегледи на всички участници в произшествието.
Тестовете за употреба на алкохол и наркотици на водачката са отрицателни.
Сезирана е прокуратурата в Плевен и е образувано досъдебно производство.