Трайков: 9% ДДС за ресторантьорите не стои на дневен ред пред МС

Това би довело до загуби за бюджета в размер на милиарди евро, посочи министърът на енергетиката

28 март 2026, 10:15
Скъпите горива ни удрят по джоба: Как да намалим разходите

Скъпите горива ни удрят по джоба: Как да намалим разходите
Сняг скова

Сняг скова "Петрохан", проходим ли е проходът
Времето през уикенда: Студ, сняг, дъжд и гръмотевици

Времето през уикенда: Студ, сняг, дъжд и гръмотевици
Правителството обяви мерки за 100 млн. евро срещу скока на цените

Правителството обяви мерки за 100 млн. евро срещу скока на цените
Освободиха от длъжност началника на затвора в София

Освободиха от длъжност началника на затвора в София
Жената, задържана за намушканите германци в София, не е освидетелствана

Жената, задържана за намушканите германци в София, не е освидетелствана
Въоръжен грабеж в досието на жената, задържана за намушкването на четирима в София

Въоръжен грабеж в досието на жената, задържана за намушкването на четирима в София
Министър Дечев: Прокурорският син е участвал в нападение с бухалки срещу служител на ГДБОП

Министър Дечев: Прокурорският син е участвал в нападение с бухалки срещу служител на ГДБОП

П акетът от мерки за ограничаване на последиците от кризата в Близкия изток върху гражданите и бизнеса има за цел да предотврати инфлационни процеси в България. Това посочи служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков пред NOVA.

По думите му финансирането на мерките ще бъде осигурено от държавния бюджет, като кабинетът е подходил с висока степен на отговорност при разпределението на ресурсите.

Гюров обсъди с експерти мерки срещу петролната криза

Трайков уточни, че намаляване на ДДС не се обсъжда на този етап, тъй като би довело до загуби за бюджета в размер на милиарди евро.

Министърът посочи, че през седмицата са проведени срещи с браншови организации и институции за анализ на възможните мерки, като е търсен баланс между разходите за тях и очаквания ефект. Според него административни ограничения като тавани на цените не са ефективни, тъй като често водят до изравняване на цените до максимално допустимите нива.

Правителството обяви мерки срещу скока на цените

Най-ефективни, по думите му, са временните и таргетирани мерки. Усилията на правителството са насочени към сектори с ключово влияние върху цените – логистика, транспорт, земеделие, храни и енергетика.

Трайков съобщи, че държавата ще компенсира небитовите потребители с 50 на сто от допълнителните разходи за електроенергия над определен ценови праг. Оценката ще се извършва на месечна база вместо на шестмесечна, както досега, което според него ще позволи по-бързо отражение на компенсациите върху крайните цени.

НС възложи на МС да предприеме мерки срещу ценовия шок от поскъпването на петрола и газа

Към Министерския съвет е създаден щаб, който ще следи стабилността на цените.

Служебният министър на енергетиката отбеляза, че развитието на кризата в Близкия изток остава несигурно, но към момента няма индикации за недостиг на горива, който да наложи използване на държавния резерв.

Източник: БТА, Мартин Леков, NOVA    
Скъпите горива ни удрят по джоба: Как да намалим разходите

Скъпите горива ни удрят по джоба: Как да намалим разходите

Ново напрежение в Близкия изток: Ракета от Йемен и заплаха за пряка намеса на хутите

Ново напрежение в Близкия изток: Ракета от Йемен и заплаха за пряка намеса на хутите

Шофьор загина при катастрофа на пътя Одринци - Добрич

Шофьор загина при катастрофа на пътя Одринци - Добрич

Ирански дронове атакуваха летището в Кувейт, нанесени са сериозни щети

Ирански дронове атакуваха летището в Кувейт, нанесени са сериозни щети

За колко може да се купи електрически автомобил

За колко може да се купи електрически автомобил

До края на годината Leapmotor пуска три нови модела в Европа

До края на годината Leapmotor пуска три нови модела в Европа

<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата
Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Паднало дърво спря влака между гарите Мирково и Столник

Паднало дърво спря влака между гарите Мирково и Столник

България Преди 1 час

Наложило се е пътниците да изчакат два часа на гарата в Столник

<p>Android 17 въвежда нови изживявания</p>

Android 17 въвежда нови изживявания, включително с "плаващи балони"

Технологии Преди 1 час

Google продължава разработката на следващото поколение на Android, което започва да слива разликите между мобилна и настолна платформа и ще предлага сходни функции, като отделяне на приложенията в прозорци, повече сигурност и разбира се, AI

Иран удари базата "Принц Султан" в Саудитска арабия, има ранени американски военни

Иран удари базата "Принц Султан" в Саудитска арабия, има ранени американски военни

Свят Преди 3 часа

Атаката е повредила няколко самолета за презареждане на САЩ

Среднощна атака в Одеса: Руски удар порази родилен дом, пострадало е и дете

Среднощна атака в Одеса: Руски удар порази родилен дом, пострадало е и дете

Свят Преди 4 часа

В Приморски район са регистрирани и щети на три сгради на общообразователни заведения

Отлагат откриването на мотосезон 2026 заради лошото време

Отлагат откриването на мотосезон 2026 заради лошото време

България Преди 4 часа

Стартът трябваше да бъде даден днес в 10:00 ч. с водосвет на пл. „Княз Александър I Батенберг“

Сезонът на кърлежите започна: Опасната инфекция, която имитира настинка, но атакува мозъка

Сезонът на кърлежите започна: Опасната инфекция, която имитира настинка, но атакува мозъка

Любопитно Преди 4 часа

Сезонът на кърлежите започна

Кражба на сън: Как да оцелеем при преминаването към лятното часово време

Кражба на сън: Как да оцелеем при преминаването към лятното часово време

Любопитно Преди 4 часа

Смяната на часа може да бъде предизвикателство, но с няколко прости стъпки можем да намалим негативните ефекти

Вадефул: Путин се надява войната в Иран да отклони вниманието

Вадефул: Путин се надява войната в Иран да отклони вниманието

Свят Преди 13 часа

Вадефул: Путин цинично се надява, че ескалацията в Близкия изток ще отклони вниманието ни от престъпленията му в Украйна

Русия обяви учителя от „Г-н Никой срещу Путин“ за чуждестранен агент

Русия обяви учителя от „Г-н Никой срещу Путин“ за чуждестранен агент

Свят Преди 13 часа

На 26 март руски съд забрани документалния филм

Тайгър Уудс в катастрофа с преобръщане във Флорида

Тайгър Уудс в катастрофа с преобръщане във Флорида

Свят Преди 14 часа

Инцидентът е станал тази вечер

Външните министри от Г-7 призоваха за отваряне на Ормузкия проток

Външните министри от Г-7 призоваха за отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 14 часа

Те настояват за спиране на атаките срещу цивилни и гражданска инфраструктура

Лагард предупреди да се готвим за криза заради Иран

Лагард предупреди да се готвим за криза заради Иран

Свят Преди 14 часа

Нарушенията на доставките на петрол и газ могат да продължат с години

Рубио обвини Зеленски в лъжа и САЩ ще победят Иран без сухопътни войски

Рубио обвини Зеленски в лъжа и САЩ ще победят Иран без сухопътни войски

Свят Преди 15 часа

Той добави, че САЩ може да пренасочат помощта за Украйна

Иран хакна директора на ФБР

Иран хакна директора на ФБР

Свят Преди 15 часа

Хакерите са публикували серия от снимки на Пател отпреди да стане директор на ФБР

Връчиха наградите „Икар“ 2026

Връчиха наградите „Икар“ 2026

Любопитно Преди 16 часа

„Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор получи „Икар“ за най-добър спектакъл

САЩ и Израел нанесли удари по ядрен реактор в Иран

САЩ и Израел нанесли удари по ядрен реактор в Иран

Свят Преди 16 часа

Комплексът за тежка вода в Хондаб бил подложен на двуетапна атака

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Лейди Гага – икона без спирачки и без страх

Edna.bg

Мария Игнатова: През 90-те не знаех къде се намирам

Edna.bg

Норвежки клуб може да отърве ЦСКА от ненужен халф

Gong.bg

Тиери Анри предрече звездно бъдеще за английски талант

Gong.bg

Трайчо Трайков: Мерките на кабинета заради Близкия изток целят да се ограничи инфлацията

Nova.bg

Fitch потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива

Nova.bg