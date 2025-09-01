Мъж загина, двете му деца са на командно дишане след челен удар край Монтана

Мъж на 48 години от Силистра е загинал при катастрофа на пътя Монтана-Видин в община Монтана, станала към 20:15часа снощи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

При инцидента са ранени тежко двамата сина на починалия - на 15 и 21 години, а съпругата му е ранена по-леко. Тримата са настанени в болница в Монтана.

Причината за произшествието е навлизане на автомобила на семейството, управляван от починалия, в лентата за насрещно движение, където последвал челен удар с товарен автомобил с прикачено ремарке с румънска регистрация, шофиран от мъж на 52 години от Румъния. След катастрофата четиримата пътници в лекия автомобил били откарани в болница в Монтана, където въпреки усилията на лекарите мъжът е починал, а останалите са настанени в отделението по реанимация.

Директорът на хирургичното отделение д-р Красимир Каменов съобщи, че при приемането в болницата състоянието на двете момчета е било тежко, като те са имали сериозни черепно-мозъчни, гръдни и коремни травми, а майката е с коремна травма и счупена ръка. След операции двете момчета са стабилизирани, но все още са на командно дишане в реанимация. Майката е добре и няма опасност за живота ѝ.