Тежка катастрофа на АМ „Хемус“, мъж загина

25-годишен шофьор е навлязъл в насрещното движение и се е сблъскал челно с автомобил, управляван от 52-годишна жена

Обновена преди 32 минути / 28 август 2025, 10:56
Тежка катастрофа на АМ „Хемус“, мъж загина
Т ежка катастрофа със загинал затвори пътния участък от магистрала „Хемус“ към Провадия през село Петров дол, съобщиха от полицията във Варна.

Сигналът за инцидента е подаден в 8:40 часа в четвъртък. 25-годишен шофьор е навлязъл в насрещното движение и се е сблъскал челно с автомобил, управляван от 52-годишна жена.

Мъжът е бил в много тежко състояние, а впоследствие е починал. Съпругата му, която е пътувала с него, е с леки контузии. 52-годишната жена също е леко пострадала, без опасност за живота.

