"Топлофикация" започва да разпраща изравнителните сметки в София

З апочва изпращането на изравнителните сметки на клиентите, използващи парно и топла вода в София. По данни на топлинния счетоводител „Техем” близо 58% от домакинствата ще получат пари обратно.

Останалите 41% пък ще трябва да доплатят за потребеното през отоплителния сезон, съобщава NOVA.

През отоплитения сезон на 2024 г. потребителите са платили с около 5% повече, но и парното е работило с 35 дни повече от предходната година.

Според част от хората обаче сметките са все пак високи. Особено за пенсионерите.

„Все едно живеем на запад, а пенсиите и заплатите са български”, казва Жанет.

Топлинните счетоводители успокояват – близо 59% от абонатите в София ще получат пари от изравнителните сметки или ще им бъдат приспаднати през следващите месеци. А до 31 август клиентите могат да направят възражения по фактурите.

„Сумата за получаване е такава, ако сте си плащали всички сметки през годината и нямате текущи сметки – тогава това, което пише в изравнителната сметка, ще можете да си го получите обратно като сума”, посочи управителят на „Техем” Милена Стоянова.

Друга важна дата e 31 декември 2026 г., докогато всеки абонат би следвало да мине от годишен отчет към месечен.

„Законът за енергетика предвижда до края на 2026 година всички уреди, които са с дялово разпределение да бъдат с дистанционно отчитане. Условията са две – да имате дистанционни уреди изцяло монтирани в сградата и да имате решение на съседите на общо събрание, че избирате този начин на разпределение на енергия", каза още Стоянова.

Топлинните счетоводители отчитат още, че отоплителен сезон 2024-2025 е бил по-дълъг с 35 дни спрямо предния, с малко по-ниска цена на услугата, което в крайна сметка е довело до 5% повече разходи на домакинствата за топла вода и парно.