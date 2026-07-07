България

Трима загинаха при тежка катастрофа на АМ „Хемус“ край Шумен

Сред пострадалите има и две деца, движението към Варна се пренасочва по стария път I-2

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 7 юли 2026, 13:18
Трима загинаха при тежка катастрофа на АМ „Хемус“ край Шумен
Източник: iStock Photos

Трима души загинаха при тежка катастрофа между лек автомобил и бус на автомагистрала „Хемус“ в района на Шумен, в участък, в който се извършват ремонтни дейности.

По информация на ОДМВР – Шумен сигналът за инцидента е подаден малко след 12:00 часа. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешната помощ.

По първоначални данни двата автомобила са се сблъскали челно, след като единият е навлязъл в лентата за насрещно движение. Причините за катастрофата тепърва ще бъдат изяснявани.

В лекия автомобил са пътували петима души, сред които и две деца. На място са загинали 67-годишният водач на леката кола, 48-годишна пътничка, седяла на предната седалка, както и дете на 11 години, което е починало в линейката на път за болницата.

Останалите двама пътници на 7 и 24 години са в тежко състояние и са транспортирани в болнично заведение.

Шофьорът на буса е пътувал сам. Той е изваден от превозното средство в контактно състояние и също е откаран в болница за преглед и лечение.

Заради тежкия инцидент е въведена временна организация на движението в участъка от Шумен до Нови пазар в посока Варна. Автомобилите се пренасочват по първокласния път I-2 (стария път за Варна).

От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват въведената временна организация на движение и указанията на служителите на реда.

Редактор: Василена Василева
Източник: "Фокус"    
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