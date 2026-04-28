Затвориха временно АМ "Тракия" заради изтеглянето на катастрофирал тир

З атвориха временно АМ "Тракия" в района на 76-ия километър в отсечката между Пазарджик и разклона за Калугерово. Причината е изтеглянето на катастрофирал в понеделник тир в платното в посока София.

При инцидента между камиона и лека кола, пострадаха двама души. В резултат на удара тирът е излязъл от платното и се е обърнал настрани в канавката. Мъжът, управлявал леката кола, е дал положителна проба за наркотици.

За да бъде изтеглен тирът е необходима тежка техника. Това налага временното затваряне на движението по магистралата в платното за столицата, съобщиха от полицията.

Трафикът се пренасочва през пътен възел "Калугерово", предаде NOVA. Оттам през пътен възел "Церово" шофьорите отново ще могат да се включат в движението по автомагистралата.