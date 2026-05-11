Свят

Муцунски: Северномакедонец е неточно и неуместно

Муцунски: В този контекст страната ни не е готова за конституционни промени

11 май 2026, 23:52
Муцунски: Северномакедонец е неточно и неуместно
Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски   
Източник: AP/БТА

В дипломацията прецизността не е формалност, тя е отражение на уважението, написа във Фейсбук министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски, след като медиите в страната информираха за думите на българския министър на външните работи Велислава Петрова, че по време на неформалната закуска на Съвет „Външни работи“ в Брюксел двамата са имали първа среща.

„Имахме хубава първа среща, България има ясно изградена позиция, която от 2022 г. не е двустранен въпрос, а въпрос на дискусия между ЕС и държава кандидат. И днес тази позиция беше препотвърдена. Радвам се, че по тази позиция има много широк политически консенсус в България”, заяви Петрова в отговор на журналистически въпрос, уточнявайки, че това е казала и „на северномакедонските си партньори” и изрази очакване Скопие да предприеме действия, които да покажат, че те имат цялата политическа готовност да вървят напред по своя европейски път. 

Румен Радев първо ще посети в Германия като премиер

Муцунски посочи, че двамата не са имали официална двустранна среща, а „кратък разговор в кулоарите на събитие, в присъствието на няколко колеги”.

„Ако едноминутен разговор се нарича „среща“, тогава наистина имахме много „срещи“ днес. Същевременно бих искал да напомня, че използването на термина „северномакедонец“ по отношение на македонския народ е неточно и неуместно. Македонците са македонци. Това не е въпрос на политика, а на базово уважение към идентичността и достойнството на един народ. И, както казах на Весислава (Велислава – бел. ред.), надявам се, че наистина ще се срещнем скоро – в приятелска и позитивна атмосфера, насочена към изграждане на добросъседски отношения и нашето общо европейско бъдеще”, написа Муцунски.

След изборите в България министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония неколкократно посочи, че след като бъде съставено новото българско правителство, ще влезе в контакт с българския министър на външните работи. По думите му правителството на Северна Македония „винаги е било готово за диалог”, но воля за диалог е липсвала от страна на предишния български кабинет, а по време на пресконференция с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе дни по-късно заяви, че "в тази ситуация" Северна Македония не е готова за промени в конституцията".

България отговори на новата атака от РС Македония

„По отношение на двустранните отношения с България искам да бъда кристално ясен. В този контекст страната ни не е готова за конституционни промени. Липсва доверие и липсва надеждност по отношение на посланията за нас, като държава, така че в този момент няма условия за конституционни промени и правителството не е готово да предприеме каквато и да е стъпка към конституционни промени“, заяви Муцунски

В рамките на работното си посещение в Брюксел днес Муцунски взе участие в срещата на високо равнище на Международната коалиция за завръщане на украинските деца, състояла се в кулоарите на Съвета „Външни работи” на Европейския съюз, съобщават от Министерството на външните работи и външна политика в Скопие.

А при пристигането си тази сутрин в Брюксел Муцунски публикува видеообръщение в своя Фейсбук профил, в което заявява, че „посланието съм държавите членки на ЕС на Северна Македония е отдалечаване от билатерализацията в критериите за присъединяване”, а Западните Балкани трябва да престанат да бъдат „сива зона” за ЕС.

Източник: БТА, Маринела Величкова    
Северна Македония България Тимчо Муцунски
Последвайте ни
МВР започва проверка в полицията в Габрово

МВР започва проверка в полицията в Габрово

Муцунски: Северномакедонец е неточно и неуместно

Муцунски: Северномакедонец е неточно и неуместно

Калас: Путин никога преди не е бил в по-слаба позиция

Калас: Путин никога преди не е бил в по-слаба позиция

Евакуираха пътниците от кораба с хантавирус

Евакуираха пътниците от кораба с хантавирус

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

carmarket.bg
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Ексклузивно

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Преди 1 ден
Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин
Ексклузивно

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Преди 1 ден
Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран
Ексклузивно

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Преди 1 ден
Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус
Ексклузивно

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мълния удари и подпали къща в Мъглиж

Мълния удари и подпали къща в Мъглиж

България Преди 3 часа

Покривът и горният етаж са напълно изгорели

Украйна е готова за среща между Путин и Зеленски

Украйна е готова за среща между Путин и Зеленски

Свят Преди 3 часа

Зеленски заяви днес, че сраженията с Русия продължават

Седем награди за NOVA в конкурса за чиста журналистика „WEB REPORT”

Седем награди за NOVA в конкурса за чиста журналистика „WEB REPORT”

България Преди 4 часа

Dir.bg отличи онези автори, които създават качествена, почтена и отговорна журналистика

Радев назначи двама нови зам.-министри

Радев назначи двама нови зам.-министри

България Преди 4 часа

Румен Радев първо ще посети в Германия като премиер

Румен Радев първо ще посети в Германия като премиер

България Преди 5 часа

Петрова: Мисля, че е важно да покажем, че с ключови наши партньори като Германия можем да имаме активна политика

От МВнР са готови да съдействат на Едуард Петросян

От МВнР са готови да съдействат на Едуард Петросян

България Преди 5 часа

Петросян, който е роден в България, няма българско гражданство

Стрелецът от вечерята отрече да искал, да убие Тръмп

Стрелецът от вечерята отрече да искал, да убие Тръмп

България Преди 6 часа

Той е обвинен за опит за убийство на президента и нападение над федерален служител

ЕС с нови санкции срещу Русия за отвличането на украински деца

ЕС с нови санкции срещу Русия за отвличането на украински деца

Свят Преди 7 часа

Санкциите включват замразяване на активите и забрана за достъп до ЕС

Стартира националната информационна кампания за превенция на насилието над и сред деца „Детството е за смях, не за страх“

Стартира националната информационна кампания за превенция на насилието над и сред деца „Детството е за смях, не за страх“

Любопитно Преди 7 часа

Инициативата на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ обединява институции, младежи и медии за създаване на безопасна среда за децата

„Бийтълс“ се завръщат на покрива: Легендарното им студио става музей на 7 етажа

„Бийтълс“ се завръщат на покрива: Легендарното им студио става музей на 7 етажа

Любопитно Преди 7 часа

Сър Пол Маккартни и Ринго Стар отварят вратите на сградата на „Савил Роу“ 3, където бандата изнася последния си концерт и записва албума „Let It Be“

<p>ISW: Кремъл изкриви думите на Путин</p>

ISW: Кремъл изкриви думите на Путин, за да внуши фалшиво усещане за бърз край на войната

Свят Преди 7 часа

Според Института за изучаване на войната руският президент не е давал знак за спиране на боевете, а целта на Москва остава капитулация на Украйна

Мъж с брадва и резачка разби кола и плаши с убийство в Дамяница

Мъж с брадва и резачка разби кола и плаши с убийство в Дамяница

България Преди 8 часа

По първоначални данни причинената щета на автомобила е в размер на около 1500 евро

Капан с дъвка: Детективи под прикритие разкриха двоен убиец след 40 години

Капан с дъвка: Детективи под прикритие разкриха двоен убиец след 40 години

Любопитно Преди 8 часа

Години наред над семействата на жертвите тегне облак от подозрения

Партиите реагираха на предложенията на "Прогресивна България"

Партиите реагираха на предложенията на "Прогресивна България"

България Преди 8 часа

ДПС към "Прогресивна България": Първа стъпка в правилната посока

Вампири, хард рок и кукла на пуйка: Най-абсурдните моменти в историята на „Евровизия“

Вампири, хард рок и кукла на пуйка: Най-абсурдните моменти в историята на „Евровизия“

Любопитно Преди 8 часа

От зловещи чудовища до сатирични военни униформи – „Евровизия“ винаги е била сцена за провокации. Припомняме ви най-екстравагантните и шокиращи изпълнения, които размиха границата между музикален конкурс, политическа сатира и истински театър на абсурда

ЕК успокои Европа за хантавируса

ЕК успокои Европа за хантавируса

Свят Преди 8 часа

Комисията работи за съгласуване на европейския отговор, основан на науката

Всичко от днес

От мрежата

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Новият TikTok тренд за перфектен сън Sleepmaxxing: полезен ли е или прекаляваме?

Edna.bg

Криско на 38: От рап бунтар до баща, който промени правилата на играта

Edna.bg

Георги Чиликов: С мен не се работи лесно, сега мисля да си почина

Gong.bg

Сълзи в очите на Георги Чиликов след промоцията

Gong.bg

„Край на пира по време на чума”: „Прогресивна България” внесе пакет законопроекти за овладяване на цените

Nova.bg

Мълния удари къща в Мъглиж и предизвика голям пожар

Nova.bg