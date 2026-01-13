България

Тийнейджъри се опитаха да платят с реквизитна евробанкнота в магазин във Велико Търново

Те обяснили, че са я получили от дядото на единия

13 януари 2026, 08:35
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
В Русе учениците се връщат в клас

В Русе учениците се връщат в клас
До 12° през следващите дни - облачно време днес, но от сряда предстои затопляне

До 12° през следващите дни - облачно време днес, но от сряда предстои затопляне
Тежка катастрофа в София, кола се обърна по таван

Тежка катастрофа в София, кола се обърна по таван
Има задържан за нападението срещу българското посолство в Скопие

Има задържан за нападението срещу българското посолство в Скопие
Обявиха грипна епидемия във Варна от сряда

Обявиха грипна епидемия във Варна от сряда
До 12°С: Идва рязко затопляне след поредицата ледени дни

До 12°С: Идва рязко затопляне след поредицата ледени дни
Студ скова България: Отчетоха -22°C на връх Мусала

Студ скова България: Отчетоха -22°C на връх Мусала

Т ийнейджъри се опитаха да платят с реквизитна евро банкнота в денонощен магазин във Велико Търново. Оказва се, че не става въпрос за престъпление или злоупотреба, тъй като този тип копия на пари се използват легално по дискотеки, сватби и партита, защото на тях ясно е написано, че са копия.

Хартиен "отрязък" вместо 200 евро заблуди продавач в Разградско

„Едни непълнолетни момчета се опитаха да ги пробутат. Колежката ги хвана веднага”, обясни собственикът на магазина Николай Николов.

Хартиен "отрязък" вместо 200 евро заблуди продавач в Разградско

„На 3 януари влизат две непълнолетни момчета с цел да развалят едри банкноти от 50 евро и си купуват продукти на ниска стойност, при което дават банкнотата на нашата колежка. Тя веднага я различава, тъй като е работила дълги години в чужбина и е наясно. Казва им, че е фалшива, че няма да я вземе, и ги моли да си върнат продуктите и да напуснат обекта, като им обяснява, че задържа банкнотата”, обясни Яна Христова.

Хванаха ученик с пачки фалшиви пари

Подаден е сигнал на 112.

Момчетата са обяснили, че са получили банкнотата от дядото на единия. 

Източник: NOVA    
евро реквизитна банкнота младежи магазин Велико Търново
Последвайте ни
Осъдена българка отново на помощи във Великобритания след измама за £54 млн.

Осъдена българка отново на помощи във Великобритания след измама за £54 млн.

Медведев предупреди: Ако Тръмп не побърза - край! Няма да има нови звездички на американското знаме

Медведев предупреди: Ако Тръмп не побърза - край! Няма да има нови звездички на американското знаме

До 12° през следващите дни - облачно време днес, но от сряда предстои затопляне

До 12° през следващите дни - облачно време днес, но от сряда предстои затопляне

13 януари: Отдаваме почит на светите мъченици Ермил и Стратоник

13 януари: Отдаваме почит на светите мъченици Ермил и Стратоник

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
10 от най-скъпите породи котки в света

10 от най-скъпите породи котки в света

dogsandcats.bg
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 1 час
<p>Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин</p>
Ексклузивно

Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин

Преди 2 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 2 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 2 часа

Виц на деня

Януари е, когато всички са дебели, а навън е студено и тъмно. Гошко, на 4 години.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Apple разлюби OpenAI и ще ползва Google Gemini</p>

Apple разлюби OpenAI и ще ползва Google Gemini за услугите си с изкуствен интелект

Технологии Преди 18 минути

Платформата на Google ще осигури AI функции за гласовия асистент Siri, но ще се използва и за подобряване на Apple Inteligence, която значително изостава от способностите на своите основни конкуренти. Сделката (не)очаквано ядоса Илон Мъск

Координационният център за еврото с втори отчет

Координационният център за еврото с втори отчет

Пари Преди 1 час

В периода 1-5 януари Комисията за защита на потребителите е извършила 4000 проверки

Най-лошите храни за сърцето ви, според кардиолозите

Най-лошите храни за сърцето ви, според кардиолозите

Любопитно Преди 2 часа

От закуската до вечерята всичко, което ядете всеки ден, може да повлияе на здравето на сърцето ви

От Прометей до Силициевата долина: Историята на търсенето на интелигентния огън

От Прометей до Силициевата долина: Историята на търсенето на интелигентния огън

Любопитно Преди 2 часа

Най-подходящият мит за изкуствения интелект е древногръцкият мит за Прометей

Лешникотрошачката: мистерията на изчезналите братовчеди на човека

Лешникотрошачката: мистерията на изчезналите братовчеди на човека

Любопитно Преди 2 часа

Причината и времето на тяхното изчезване остават неясни

Ето какво се случва с тялото ви, ако спрете да ядете месо

Ето какво се случва с тялото ви, ако спрете да ядете месо

Любопитно Преди 2 часа

Отказването от месо променя тялото на клетъчно ниво

Русия осъди намесата на „чуждестранни сили“ в Иран

Русия осъди намесата на „чуждестранни сили“ в Иран

Свят Преди 10 часа

ООН отчете рязък скок на цивилните жертви в Украйна

ООН отчете рязък скок на цивилните жертви в Украйна

Свят Преди 11 часа

Смята се, че стотици хиляди войници от двете страни са били ранени или убити

Огромен секс скандал разтърсва германската армия

Огромен секс скандал разтърсва германската армия

Свят Преди 12 часа

Германската армия потвърди случаите на сексуален тормоз

Гренландия поиска да бъде защитена от НАТО

Гренландия поиска да бъде защитена от НАТО

Свят Преди 13 часа

Всички държави членки на НАТО, включително САЩ, имат общ интерес

Какво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела

Какво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела

Свят Преди 13 часа

Масовите демонстрации продължават въпреки жестоките репресии

Франция започна кампания за доброволна военна служба

Франция започна кампания за доброволна военна служба

Свят Преди 14 часа

През тази година френските въоръжени сили се надяват да наберат 3000 души

Русия се намеси в конфликта между Сърбия и Черна гора

Русия се намеси в конфликта между Сърбия и Черна гора

Свят Преди 15 часа

Русия: Агресивните апетити на Константинополския антихрист не се ограничават само до Украйна

Младите с идеи за милиони – стартира петото издание на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

Младите с идеи за милиони – стартира петото издание на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

Любопитно Преди 16 часа

Петото издание на националния младежки конкурс ще предложи подкрепа за по-голям брой проекти, богата обучителна и менторска програма, както и множество присъствени и онлайн събития

Племенницата на Тръмп се ожени за най-добрата си приятелка

Племенницата на Тръмп се ожени за най-добрата си приятелка

Любопитно Преди 16 часа

Мери Тръмп, отчуждената племенница на президента Доналд Тръмп, разкри за първи път публично, че се е оженила през октомври

Кои професии се развиха (и залязоха) най-бързо по време на трудовия ви живот?

Кои професии се развиха (и залязоха) най-бързо по време на трудовия ви живот?

Свят Преди 16 часа

Проучване на Бюрото за преброяване на населението разкрива основните промени в трудовия пазар на САЩ от 60-те години на миналия век, като показва възхода на технологичните и свързаните с услугите професии и спада на секретарските позиции и традиционните роли

Всичко от днес

От мрежата

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg
1

Ледено студено начало на седмицата

sinoptik.bg
1

Как студът влияе на кожата

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 13 януари, вторник

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 12–18 януари

Edna.bg

Милен Петков: Щом ЦСКА не може, нека Левски да е шампион

Gong.bg

Изненадващ вариант за наследник на Алонсо в Реал Мадрид

Gong.bg

Какво представлява Иранската революционна гвардия

Nova.bg

Най-влиятелните личности в европейската политика

Nova.bg