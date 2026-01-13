Тийнейджъри се опитаха да платят с реквизитна евробанкнота в магазин във Велико Търново

До 12° през следващите дни - облачно време днес, но от сряда предстои затопляне

Т ийнейджъри се опитаха да платят с реквизитна евро банкнота в денонощен магазин във Велико Търново. Оказва се, че не става въпрос за престъпление или злоупотреба, тъй като този тип копия на пари се използват легално по дискотеки, сватби и партита, защото на тях ясно е написано, че са копия.

„Едни непълнолетни момчета се опитаха да ги пробутат. Колежката ги хвана веднага”, обясни собственикът на магазина Николай Николов.

„На 3 януари влизат две непълнолетни момчета с цел да развалят едри банкноти от 50 евро и си купуват продукти на ниска стойност, при което дават банкнотата на нашата колежка. Тя веднага я различава, тъй като е работила дълги години в чужбина и е наясно. Казва им, че е фалшива, че няма да я вземе, и ги моли да си върнат продуктите и да напуснат обекта, като им обяснява, че задържа банкнотата”, обясни Яна Христова.

Подаден е сигнал на 112.

Момчетата са обяснили, че са получили банкнотата от дядото на единия.