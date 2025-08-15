България

Тежък инцидент на релсите връща кошмара от Хитрино

При инцидента загиват 7 души, а 29 са ранени

15 август 2025, 09:13
Б ългария се събуди в петък с новината за тежък влаков инцидент.

Товарен влак се запали на релсите в района на Симеоновград.

Случилото се напомни за трагедията в село Хитрино.

На 10 декември 2016 г., малко след 5 ч. сутринта, товарен влак дерайлира в центъра на Хитрино, Шумен. Изтекъл пропилен експлодира, предизвиквайки пожар - загиват 7 души, а 29 са ранени.

Човешката трагедия

Освен къщата, експлозията помита целия свят на Шенай Ахмедова. Под руините от дерайлиралата композция тя оставя съпруга и малкия си син, разказва NOVA.

„Нищо не остана от нашата къща. Всичко се стовари върху нас. Беше ад. Всичко гореше”, разказа жената.

С помощ от държавата Шенай получава нов дом. „Направиха къщата, но не е като преди. Вътре няма радост”, разказа жената.

Вътре, казва Шенай, има болка. Болка, която всеки ден се буди от сигнала на поредната преминала влакова композиция.

„Настръхвам всеки път. Постоянно се сещам  за инцидента. Това е голяма травма”, обясни тя.

Дерайлиралите цистерни отнемат живота на съпругата на  Шерафедин-Мехмед. Експлозията помита фурната, в която жената работи.

Товарен влак се запали на гара Каспичан

„Жена ми изгоря. Няма кой да ми я върне. След смъртта й получих инфаркт. Вече няма кой да ме чака вечер след работа”, споделя мъжът.

Стефан Стефанов е човекът вадил живи и мъртви след експлозията.

„Лично извадих трима мъртви. Единият от работниците, който ми беше и приятел, беше обезобразен. Животът след такова нещо продължава много трудно. От две години съм онкоболен”, разказва мъжът.

Голяма част от живеещите в селото се разболяват след трагедията.

„Селото е възстановено, обаче здравето на хората не е. Тук сме 6 къщи, в 4 има по двама онкоболни. Тази равносметка никой не я гледа. Има починали от рак. Двама вече ги няма, А може би аз ще съм третият”, разказва Стефан.

Разследването

Влакът, съставен от 26 вагон-цистерни, е превозвал пропан-бутан и пропилен по маршрут от гара Дружба към Русе. При навлизане в отклонителен коловоз на гара Хитрино, заради предстоящо преминаване на пътнически влак по главната линия, композицията дерайлира. Разрушени и запалени са около 50 жилищни сгради, а жителите на селото са евакуирани.

Разследването установява, че композицията е навлязла в отклонителния коловоз със 78 км/ч вместо разрешените 40 км/ч. 

Присъдите

Седем години след инцидента Върховният касационен съд окончателно потвърди присъдите на двамата машинисти, признати за виновни за катастрофата с товарен влак в Хитрино на 10 декември 2016 г., при която загинаха седем души. Решението е последна съдебна инстанция по делото.

Върховният съд окончателно осъди двамата машинисти за катастрофата в Хитрино

Първият машинист Димитър Михнев получава 15 години лишаване от свобода, а помощникът му Радослав Петков – 10 години затвор. Съдиите приеха, че при управление на композиция с 12 вагона с пропилен и 4 вагона с пропан-бутан, двамата са нарушили правилата за движение. Те са навлезли в гара Хитрино със скорост 78 км/ч, при разрешени 40 км/ч, и не са изпълнили указанията на предупредителния светофор за намаляване на скоростта, както и сигнала на входния семафор, изискващ готовност за спиране.

Вследствие на превишената скорост влакът дерайлира. Няколко цистерни бяха повредени, изтече газ пропилен и последва мощен взрив. При инцидента загинаха 7 души, 4 получиха тежки травми, а 10 бяха с по-леки наранявания. Делото беше квалифицирано като „особено тежък случай“.

Първоначалните присъди бяха постановени от Окръжния съд в Шумен през 2020 г., а година по-късно Апелативният съд във Варна ги потвърди. През октомври 2021 г. ВКС обяви делото за решаване, но окончателното решение идва с голямо закъснение, обяснено от съда със сложността на казуса.

Инцидентът в Хитрино остава една от най-тежките железопътни катастрофи у нас, а случилото се днес край Симеоновград отново връща спомена за онази декемврийска сутрин.

влаков инцидент Хитрино Симеоновград дерайлиране газов взрив машинисти железопътна катастрофа съдебна присъда товарен влак загинали
