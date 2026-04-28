Създадоха фонд за превенция, лечение и терапия на хaзартнатa зависимост

Негови посланици ще бъдат Малена и Тервел Замфирови

28 април 2026, 13:23
М инистър-председателят Андрей Гюров и министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски проведоха среща със състезателите по сноуборд Тервел и Малена Замфирови. След края ѝ стана ясно, че е създаден специален фонд за превенция, лечение и терапия на хaзартнaта зависимост, на който спортистите ще бъдат посланици. 

По думите на премиера

звездите на родния сноуборд са вдъхновяващ пример, който може да повлияе положително на обществото.

Гюров определи хaзартната зависимост като „обществен бич“, който не може да бъде ограничен само с забрани, а изисква цялостна стратегия, предаде NOVA.

По думите на министър Околийски

хaзартната зависимост ограбва десетки хиляди български семейства. Затова е създаден специалният фонд, както и ясни правила за кандидатстване за финансиране. В близко бъдеще държавни и лечебни структури, включително регионални здравни инспекции и болници, ще могат да подават проекти за устойчиви и надграждащи мерки в тази област.

Тервел Замфиров изрази удовлетворение, че

борбата с хазaртните зависимости вече се утвърждава като национална и лична кауза за него и неговото семейство. Той благодари за поканата и заяви, че ще се включи активно в инициативата. По думите му целта е, чрез личен пример, спортът да бъде представен като здравословна и морална алтернатива на зависимостите. 

Малена Замфирова коментира и процеса на възстановянето си след тежкия инцидент, който претърпя на писта в Чехия.

16-годишната сноубордистка пострада в началото на март, след като беше блъсната от скиор. Тя получи множество фрактури и претърпя няколко операции.

"Мисля, че ще мога стартирам сноуборд сезона, заедно с брат ми, може би от Киртай, или пък от следващата Световна купа. Дотогава има доста време, за да се подобря още. Смятам, че няма да изпусна много от сезона", сподели Малена.

Източник: NOVA    
