Ш естдесет години след като за първи път се изтърколи от кашон с портокали и завладя въображението на децата в целия Съветски съюз, Чебурашка все още търси мястото, към което наистина принадлежи.

На 20 август Русия отбеляза 60-ия рожден ден на Чебурашка на фона на смущаващи сигнали, че официални лица в страната са готови да се отрекат от любимия герой. Причината: обвинения, тъй като според някои той представлява „тъмна сила“, разваляща руските деца, както и ожесточени дебати относно „етническия му произход“.

Въпреки рекордния успех на игралния филм за Чебурашка от 2023 г. и неговото продължение от 2026 г., Александър Дугин - известен прокремълски политически теоретик - нееднократно се изказва остра срещу героя. Той го определя като „лунен демон“ и „безкоренен космополит“ (депрециативен термин от сталинската ера за хората от еврейски произход), сочен за виновник дори за разпадането на СССР.

През декември руски депутат също разпали дебат, заявявайки по време на дискусия за държавното финансиране на детски играчки, че „Чебурашка всъщност е евреин“.

Историята зад раждането на легендата

За първи път Чебурашка се появява като герой през 1966 г. в детската книга „Крокодилът Гена и неговите приятели“ на Едуард Успенски. Създанието живее в „далечна тропическа гора“ и пристига случайно в Съветския съюз, след като заспива в кашон с портокали, транспортиран за страната.

След като кашонът е доставен в плод-зеленчук в съветски град, обърканият продавач поставя създанието на масата, но с изтръпнали лапи от дългото пътуване, животното се тупва на пода. В игра със старинния руски глагол „чебурахнуться“ (падам, сทรополявам се), продавачът възкликва: „Господи, виж го този Чебурашка!“.

Продавачът се опитва да го предаде в местния зоопарк, но оттам го връщат, тъй като никой не знае къде да настане създание, „неизвестно за науката“.

Тази тема - за аутсайдера, който търси приятелство и себе си в един студен свят - се превръща в основен мотив на известната куклена анимация от 1969 г., създадена от студио „Союзмультфильм“. Анимацията превръща Чебурашка в кафявото създание с големи уши, което познаваме днес.

Търсенето на „корените“ на Чебурашка

Дебатът за „етническия произход“ на Чебурашка възниква след книга от 2016 г. на изследователката Майя Балакирски Кац. Тя развива теорията, че Чебурашка всъщност произхожда от Израел, фокусирайки се върху източника на вносните портокали в СССР и еврейския екип от аниматори зад филма. Според режисьорът, дизайнерът на куклите и операторът са пренесли личния си опит като хора с „неизвестен произход“ в образа на героя.

Твърденията обаче са спорни - през 1965-1966 г. повечето вносни портокали в СССР са пристигали от Мароко, Алжир, Испания и Гърция, а не от Израел. Самото бивше семейство на писателя Едуард Успенски определя тези теории като „пълни глупости“.

От олимпийски символ до инструмент за пропаганда

Текущите консервативни атаки срещу „морала“ на Чебурашка са рязък завой от миналите десетилетия, когато той се възприемаше като безобиден, полуофициален символ на Русия, носен от олимпийци, космонавти и спортни фенове.

Днес изображението му дори се използва като неофициален символ от военните във войната в Украйна. Това доведе до съдебни дела от страна на „Союзмультфильм“ и недоволство сред много руснаци, които посочват, че кроткото и добродушно същество е твърде далеч от идеята за националистически войник.

Преди смъртта си през 2018 г. самият автор Едуард Успенски нарече анексирането на Крим „позорно“ и открито подкрепяше протестите срещу правителството. В едно от последните си интервюта той сподели: „С приятелите ми смятаме, че тайната на героя се крие в неговата трогателна беззащитност – той е някой, когото всеки може да нарани. Той спечели огромната любов на публиката с обезоръжаващата си нежност“.