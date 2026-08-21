Парите ни

Шофьорските курсове може да стигнат 1500 евро

В момента цените са между 1200 и 1350 евро, а според бранша поскъпването ще продължи

21 август 2026, 14:27
Шофьорските курсове може да стигнат 1500 евро
Източник: istock

К ъм момента шофьорските курсове струват 1200 – 1350 евро, но тенденцията продължава за увеличаване, "зависи не от нас, а от войната в Близкия Изток", каза в интервю пред БНР Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка.

И прогнозата му е, че курсовете за шофьорска книжка "ще удари" 1500 евро, но и "националната политика не отговаря на очакванията ни".

Иванов коментира цените на шофьорските курсове, войната по пътищата и пътната безопасност.

Той каза, че след катастрофата на Челопешко шосе, където при гонка лек автомобил се вряза в автобус с пътници и трима загинаха, са изпратени 80 човека да разчистят растителността.

"И сега е хубава писта, където могат да кацат и американски самолети. Това показа, че в България може да се случват и добри неща", посочи автоинструкторът. Коментира, че от мерките на предишното правителство има 36 загинали и "само с демагогия и санкции нещата няма да се оправят".

Иванов съобщи още, че преди 20 дни са имали среща с министъра на транспорта, предложили му екшън план и никой не му обърнал внимание:

"Сега се правят междуинституционални комисии на министерско ниво и хора, които никога не са се занимавали с обучения и превенция, щели да пишат… С 40% са намалели изпитващите, няма кой да провежда изпити. Всеки ден ги транспортират до Дупница и Ямбол курсисти и заплатата е като на чистачка в хотел. Техниката за провеждане на изпита е под всяка критика, блокират камери и таблети. Казахме на новия министър и той си завъртя главата на другата страна."

Йонко Иванов каза, че от следващата година Европа иска да обучават ученици на 17 години. Той обаче е обезпокоен, как така 17-годишен ще кара камион над 20 тона?

Източник: БНР    
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