Напук на годините: Най-възрастният човек в света навърши 117 и каза нещо неочаквано за бъдещето

К огато става въпрос за най-възрастния човек в света, простено ви е, ако мислите, че най-добрите му дни са далеч в миналото. На 117 години обаче Етел Катерхам все още изживява емблематични моменти.
Тя сподели, че очаква с нетърпение да отпразнува празника си след година, изпълнена с „много първи неща“. На върха на този списък е срещата ѝ с крал Чарлз III и дори възможността да го хване за ръка.
The world's oldest living person is celebrating turning 117 years old.— ABC News (@ABC) August 21, 2026
Ethel Caterham, recognized by Guinness World Records as the world's oldest living person, shared a message with @ABC News to mark her birthday. https://t.co/feckoW3r7Y
„Очаквам с нетърпение да видя какво ще донесе следващата година“, добавя тя.
Happy birthday to the incredible Ethel Caterham, who turns 117 today! 🥳— Guinness World Records (@GWR) August 21, 2026
As well as being the world's oldest person, she is the first Briton on record to reach the age of 117 years old.https://t.co/4jErNYFpNT
Кралят се среща с най-възрастния човек в света
Катерхам бе посетена от Чарлз миналия септември, малко след като бе навършила 116 години. Тя стана най-възрастният човек на планетата през май 2025 г. след смъртта на 116-годишна бразилска монахиня.
Ethel Caterham, who lives at Hallmark Lakeview Care Home in Lightwater, Surrey, is spending the day with her family and friends to mark her 117th birthday on Friday.— The Telegraph (@Telegraph) August 21, 2026
Read more about Mrs Caterham's life: https://t.co/WJc3tRB17Y pic.twitter.com/NRfsqyJHGU
По време на визитата тя разказа на монарха какво е било да го гледа как става принц на Уелс през 1969 г., когато той е бил на 21 години:
„Всички момичета бяха влюбени във Вас и искаха да се омъжат за Вас“, казва тя.
Чарлз е шестият владетел на британския престол от рождението на Катерхам в Хампшър на 21 август 1909 г. - пет години преди началото на Първата световна война. Тя е и последният жив поданик на Едуард VII, който умира през май 1910 г. Оттогава насам са властвали Джордж V, Едуард VIII, Джордж VI, Елизабет II и сега Чарлз III.
.@Elex_Michaelson Anchor of @CNNTheStoryIs w/— Jeff Storobinsky (@JeffStorobinsky) August 21, 2026
***A feel good story about a woman named Ethel Caterham who living in the UK just turned 117 and credits her long life to saying YES to every opportunity because you don't know where it will lead to****
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Катерхам, която е предпоследното от осем деца в семейството, губи съпруга си - бившия подполковник от армията Норман - през 1976 г. Двамата се запознават на вечеря през 1931 г. Живели са в Солсбъри, преди да бъдат командировани в Гибралтар и Хонконг. В Хонконг тя създава детска градина и отглежда две дъщери, като за съжаление надживява и двете. Живяла е и в Индия, където между 18 и 21-годишна възраст е работила като бавачка към военно семейство.
На Катерхам все още ѝ остават пет години до рекорда за най-възрастен човек, живял някога - той се държи от французойката Жан Калман, достигнала 122 години и починала през 1997 г.