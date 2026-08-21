Как Шенген, еврото и ниските цени привличат дигитални номади в България

Специалният режим позволява на дистанционно работещи граждани извън ЕС да пребивават в България за една година с възможност за еднократно удължаване.

България все по-често попада в международния фокус като достъпна европейска дестинация за дигитални номади. Сред причините са по-ниското ценово равнище спрямо повечето държави в ЕС, членството в Шенген, еврото и специалният режим за пребиваване на дистанционно работещи чужденци.

Темата беше поставена и от няколко големи международни издания. Euronews представи режима и условията за кандидатстване в началото на 2026 г., Condé Nast Traveler включи България сред по-достъпните варианти за дигитални номади в ЕС през юли, а през август Forbes обърна внимание на страната като възможна база за дистанционна работа.

Правната възможност за пребиваване на дигитални номади е въведена в Закона за чужденците през 2025 г., а през декември същата година са приети и промените в правилника, които уреждат практическото прилагане на режима.

Кой може да живее у нас като дигитален номад

Режимът е предназначен за граждани на държави извън ЕС, Европейското икономическо пространство и Швейцария, които могат да работят дистанционно чрез информационни технологии.

Законът обхваща три основни групи.

Първата са служители с трудов договор с работодател, регистриран извън ЕС, ЕИП и Швейцария.

Втората включва законни представители, членове на управителни органи, собственици, съдружници или акционери с повече от 25% от капитала на чуждестранно дружество. За тази група законът поставя условие да не извършва работа или да предоставя услуги на лица в България.

Третата група са хора, които предоставят дистанционни услуги лично и могат да докажат, че са го правили поне една година преди кандидатстването. И при тях дейността не трябва да е насочена към клиенти в България, нито да представлява свободна практика на територията на страната.

Колко трябва да печели кандидатът

Едно от основните условия е доходът. Законът изисква кандидатът да докаже средногодишен доход за предходната календарна година в размер на поне 50 минимални месечни работни заплати. При изчислението се взема предвид брутният размер на придобитите доходи.

Първо виза D, след това разрешение за пребиваване

Кандидатстването е двуетапно. Чужденецът първо трябва да получи виза за дългосрочно пребиваване тип D от българско дипломатическо или консулско представителство. След влизането в страната кандидатства за разрешение за продължително пребиваване като дигитален номад.

Освен доказателствата за професионалната дейност и дохода се изискват документи за осигурено жилище, медицинска застраховка, свидетелство за съдимост и останалите документи, предвидени за продължително пребиваване.

Разрешението се издава за една година и може да бъде удължено еднократно с още една. Така този режим позволява престой до две години.

България е най-евтината страна в ЕС по общо ценово равнище

Един от аргументите, с които България се появява в международните публикации за дистанционна работа, е ценовото равнище.

По данни на Евростат за 2025 г. цените на потреблението на домакинствата у нас са били около 63% от средното за Европейския съюз, което поставя България на най-ниското равнище сред държавите членки.

Този показател сравнява общото равнище на потребителските цени между страните и не отчита различията в местните доходи. За човек, който получава заплатата си от чужбина, обаче именно разликата в ценовите равнища може да има значение при избора откъде да работи.

Източник: istock

Шенген разширява възможностите за пътуване

Другото предимство е пълноправното участие на България в Шенген.

Чужденец, който има валидно българско разрешение за пребиваване, може да прави кратки пътувания до останалите държави от Шенген при общото правило за престой до 90 дни в рамките на всеки 180 дни.

Българското разрешение не дава право за дългосрочно установяване или работа в друга държава от Шенген - за това важат националните правила на съответната страна.

Еврото добавя още едно улеснение

От 1 януари 2026 г. България е и част от еврозоната. За дистанционно работещите, които получават доходите си в евро, това означава, че ежедневните им разходи в България вече са в същата валута, без необходимост от обмяна.

Именно съчетанието от специален режим за пребиваване, сравнително ниско ценово равнище, Шенген и евро стои зад новия интерес към България в международните публикации за дигитални номади.

Самият режим не е нов, но България тепърва започва да се появява по-видимо сред европейските дестинации, които се конкурират за хора, способни да работят дистанционно от различни държави.