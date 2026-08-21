Мишел Родригес за тъмното си минало: Холивуд за мен беше „светът на дявола“

Х оливудската звезда Мишел Родригес работи в развлекателната индустрия вече повече от 25 години и е участвала в десетки филми, включително в осем части от хитовата поредица „Бързи и яростни“. Този път обаче тя направи шокиращо признание за първите си стъпки в киното, пише Page Six.

48-годишната актриса сподели, че поради строго религиозното си възпитание се е чувствала така, сякаш е попаднала директно в „светът на дявола“, когато за първи път е пристигнала в Холивуд.

„По онова време бях възпитавана в средите на „Свидетелите на Йехова“ Затова нищо от целия този блясък нямаше никакво значение за мен. Бях едва 20-годишно момиче, което в съзнанието си вече играеше в така наречения 'свят на дявола'“, разкри Родригес по време на специална прожекция в Лос Анджелис по случай 25-годишнината от излизането на първия филм „Бързи и яростни“.

Преди да спечели емблематичната роля на Лети Ортис в екшън поредицата за улични състезания, Родригес има зад гърба си участия само в два независими филма - „Женски бой“ (Girlfight) и „3 часа сутринта“ (3 A.M.).

„Тъкмо се запознавах с това какво е да си актьор в Ню Йорк. Мисля, че Вин Дизел беше гледал 'Женски бой', харесал беше героинята ми и поискал точно тя да бъде неговата приятелка в 'Бързи и яростни'“, споделя тя.

Michelle Rodriguez says Hollywood felt like the ‘devil’s world’ after religious upbringing https://t.co/ES78py1PrK pic.twitter.com/Y50ii1uvQX — New York Post (@nypost) August 21, 2026

Привличането към „забранените“ неща

Актрисата откровено признава, че заради строгото си религиозно детство изобщо не се е вълнувала от самата филмова слава. Това, което истински я е запалило по проекта, е било възможността да прави неща, които са били строго забранени в нейния реален живот.

„За мен вълнуващо беше да се кача в кола, да тренирам, да се науча да стрелям с оръжия и да се състезавам с автомобили. Да чупиш прозорци, да бъдеш агресивен - все неща, които не ми бяха разрешени в реалния живот“, разкрива Родригес.

„Животът ми бе белязан за цял живот“

Това не е първият път, в който актрисата говори за суровите си детски години. Преди време тя разкри в телевизионно шоу колко интензивни са били ограниченията у дома: „Рождените дни и празнуването на Хелоуин се считаха за нещо зло. Не ми беше позволено да гледам дори детските филмчета на Дисни, докато не станах тийнейджърка – заради наличието на 'магьосничество' в тях“.

През 2015 г. в интервю за списание Interview тя добави, че тази религиозна среда я е „белязала за цял живот“ и че се е чувствала така, сякаш води двоен живот, когато сครอบครัวта ѝ са ходили от врата на врата, за да проповядват: „Понякога чуках на вратата на някой мой съученик. Беше истински двоен живот. В училище бях мъжкарана, която обичаше да излиза с приятели, да научава псувни, да се опитва да се впише сред 'готините' и да защитава децата, на които всички се подиграват“.