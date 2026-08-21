Любопитно

Мишел Родригес за тъмното си минало: Холивуд за мен беше „светът на дявола“

Екшън звездата Мишел Родригес призна, че заради възпитанието си в средите на „Свидетелите на Йехова“ е гледала на Холивуд като на „света на дявола“. Актрисата разкри защо ролята в „Бързи и яростни“ е била пълна промяна за живота ѝ

21 август 2026, 13:51
Мишел Родригес за тъмното си минало: Холивуд за мен беше „светът на дявола“
Източник: Getty

Х оливудската звезда Мишел Родригес работи в развлекателната индустрия вече повече от 25 години и е участвала в десетки филми, включително в осем части от хитовата поредица „Бързи и яростни“. Този път обаче тя направи шокиращо признание за първите си стъпки в киното, пише Page Six.

48-годишната актриса сподели, че поради строго религиозното си възпитание се е чувствала така, сякаш е попаднала директно в „светът на дявола“, когато за първи път е пристигнала в Холивуд.

„По онова време бях възпитавана в средите на „Свидетелите на Йехова“ Затова нищо от целия този блясък нямаше никакво значение за мен. Бях едва 20-годишно момиче, което в съзнанието си вече играеше в така наречения 'свят на дявола'“, разкри Родригес по време на специална прожекция в Лос Анджелис по случай 25-годишнината от излизането на първия филм „Бързи и яростни“. 

Преди да спечели емблематичната роля на Лети Ортис в екшън поредицата за улични състезания, Родригес има зад гърба си участия само в два независими филма - „Женски бой“ (Girlfight) и „3 часа сутринта“ (3 A.M.).

„Тъкмо се запознавах с това какво е да си актьор в Ню Йорк. Мисля, че Вин Дизел беше гледал 'Женски бой', харесал беше героинята ми и поискал точно тя да бъде неговата приятелка в 'Бързи и яростни'“, споделя тя. 

Привличането към „забранените“ неща

Актрисата откровено признава, че заради строгото си религиозно детство изобщо не се е вълнувала от самата филмова слава. Това, което истински я е запалило по проекта, е било възможността да прави неща, които са били строго забранени в нейния реален живот.

„За мен вълнуващо беше да се кача в кола, да тренирам, да се науча да стрелям с оръжия и да се състезавам с автомобили. Да чупиш прозорци, да бъдеш агресивен - все неща, които не ми бяха разрешени в реалния живот“, разкрива Родригес.

„Животът ми бе белязан за цял живот“

Това не е първият път, в който актрисата говори за суровите си детски години. Преди време тя разкри в телевизионно шоу колко интензивни са били ограниченията у дома: „Рождените дни и празнуването на Хелоуин се считаха за нещо зло. Не ми беше позволено да гледам дори детските филмчета на Дисни, докато не станах тийнейджърка – заради наличието на 'магьосничество' в тях“.

През 2015 г. в интервю за списание Interview тя добави, че тази религиозна среда я е „белязала за цял живот“ и че се е чувствала така, сякаш води двоен живот, когато сครอบครัวта ѝ са ходили от врата на врата, за да проповядват: „Понякога чуках на вратата на някой мой съученик. Беше истински двоен живот. В училище бях мъжкарана, която обичаше да излиза с приятели, да научава псувни, да се опитва да се впише сред 'готините' и да защитава децата, на които всички се подиграват“.

Източник: Page Six    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Разчленил тялото и го скрил в чували: Бивш полицай с пълни самопризнания за убийството на 21-годишен

Разчленил тялото и го скрил в чували: Бивш полицай с пълни самопризнания за убийството на 21-годишен

Напук на годините: Най-възрастният човек в света навърши 117 и каза нещо неочаквано за бъдещето

Напук на годините: Най-възрастният човек в света навърши 117 и каза нещо неочаквано за бъдещето

Тревога в Монтанско: Две сестри изчезнаха безследно, обявиха ги за общодържавно издирване

Тревога в Монтанско: Две сестри изчезнаха безследно, обявиха ги за общодържавно издирване

Сензация в Египет: Откриха артефакт с името на фараон от Библията

Сензация в Египет: Откриха артефакт с името на фараон от Библията

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Mazda няма да остави роторния двигател да умре

Mazda няма да остави роторния двигател да умре

carmarket.bg
Магистрален водопровод се спука и заля улици във Варна
Ексклузивно

Магистрален водопровод се спука и заля улици във Варна

Преди 16 часа
Индийски генерал предупреди Ердоган
Ексклузивно

Индийски генерал предупреди Ердоган

Преди 17 часа
Австрия с мерки срещу младежката престъпност - 11-13 годишни рецидивисти
Ексклузивно

Австрия с мерки срещу младежката престъпност - 11-13 годишни рецидивисти

Преди 15 часа
САЩ с ултиматум към съюзниците: Или сте с нас, или срещу нас
Ексклузивно

САЩ с ултиматум към съюзниците: Или сте с нас, или срещу нас

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Блейк Лайвли за малко да забрави да си закопчае панталона след урок за коса&nbsp;</p>

Блейк Лайвли за малко да забрави да си закопчае панталона, преди да излезе след видео с урок за коса

Любопитно Преди 2 минути

Актрисата за малко да допусне гаф, докато показваше на феновете си как се приготвя за вечерно излизане като заета майка

Боен дрон изплува край черноморското крайбрежие на Турция

Боен дрон изплува край черноморското крайбрежие на Турция

Свят Преди 26 минути

Предполага се, че машината е украински дрон камикадзе FP-1 и може да носи взривно вещество

Огромен пожар изпепели сграда в швейцарските Алпи, издирват петима души

Огромен пожар изпепели сграда в швейцарските Алпи, издирват петима души

Свят Преди 42 минути

Пожарът е избухнал малко след полунощ, като спешните служби са били алармирани около 00:00 ч. местно време в петък, според местната полиция

<p>Задържаха 23-годишен за планирана атака срещу политици</p>

Задържаха мъж в Полша за призиви за покушение срещу водещи политици

Свят Преди 48 минути

Мъжът е обвинен, че е призовавал за покушение срещу представители на двете най-големи политически партии

Специалният режим позволява на дистанционно работещи граждани извън ЕС да пребивават в България за една година с възможност за еднократно удължаване.

Как Шенген, еврото и ниските цени привличат дигитални номади в България

Парите ни Преди 58 минути

Международни издания все по-често посочват страната ни като вариант за дистанционно работещи чужденци, а специалният режим позволява пребиваване до две години

Чебурашка на 60: Как любим детски герой се превърна в обект на политически скандал

Чебурашка на 60: Как любим детски герой се превърна в обект на политически скандал

Любопитно Преди 1 час

Повод за 60-годишнината си, емблематичният съветски герой Чебурашка се оказа в центъра на абсурдни дебати в Русия. От обвинения в „демонизъм“ до спорове за произхода му – вижте как малкото ушато същество отново разбуни духовете

Военнослужещи от Сухопътните войски, пожарникари, горски служители и доброволци продължават битката с огнения ад между котленските села Медвен и Градец

Огнен ад в страната: 154 огнища са потушени за денонощие, големият пожар край Котел все още тлее

България Преди 1 час

Пожарът между Медвен и Градец е засегнал около 2000 декара, а днес районът ще бъде наблюдаван

„Путин знае повече, отколкото си мислим“: Зад кулисите на разузнаването и решенията в Кремъл

„Путин знае повече, отколкото си мислим“: Зад кулисите на разузнаването и решенията в Кремъл

Свят Преди 1 час

Заблуждава ли се Западът за информираността на Владимир Путин? Анализ разкрива сложната система от разузнавателни канали в Кремъл и защо подценяването на руския лидер е опасна грешка

НИМХ с предупреждение за цяла България за събота: Опасната гореща вълна носи температури до 41°C

НИМХ с предупреждение за цяла България за събота: Опасната гореща вълна носи температури до 41°C

България Преди 1 час

НИМХ обяви оранжев код за пет области в страната, където температурите ще достигнат 41°C. За останалата част от България е в сила жълт код, а синоптиците предупреждават за продължаваща опасна гореща вълна

.

Скандал в Белгия: Принц Лоран призна 26-годишен продавач на коли за свой син

Любопитно Преди 2 часа

Белгийският принц Лоран законно призна 26-годишния Клеман Ванденкеркхове за свой роден син след тайна церемония. Младият мъж е плод на афера с известна певица, но няма да получи право да наследява трона или държавна издръжка

След трагедията в „Централен Балкан“: Задържаха заподозрян за отровените лешояди

След трагедията в „Централен Балкан“: Задържаха заподозрян за отровените лешояди

България Преди 2 часа

Мъжът е направил самопризнания, а полицията е открила доказателства за отравянето на птиците

Русия удари Харковска област с дронове, има загинали

Русия удари Харковска област с дронове, има загинали

Свят Преди 2 часа

Пет къщи са се подпалили, три са разрушени, а двама души са ранени при нападението

Обувки за хиляди долари, а подметка няма: Маргарет Куоли с най-лудата визия на Chanel

Обувки за хиляди долари, а подметка няма: Маргарет Куоли с най-лудата визия на Chanel

Любопитно Преди 2 часа

Актрисата Маргарет Куоли взриви червения килим в Лондон, появявайки се... без подметки! На премиерата на "The Dog Stars" тя бе с провокативен модел на Chanel - само ток и две каишки. Модният й експеримент доказа, че за стила граници няма!

Сдружение „Зелени Балкани“ предлага брадатия лешояд да бъде символ на България на конкурса „Евровизия“

Брадатият лешояд влиза в битката за символ на „Евровизия“ 2027

България Преди 2 часа

Изчезналият като гнездящ вид от България лешояд се превръща в символ на възстановяването и втория шанс.

Снимката е илюстративна

Надежда за милиони: Нова иРНК ваксина променя борбата с рака на кожата

Свят Преди 2 часа

Междинният анализ показва, че са постигнати целите за предотвратяване на рецидив и разпространение на рака

Правилата са насочени към действия, които пречат на останалите посетители, а не към обикновените семейни събирания в парковете.

Терзиев за глобите в парковете: Няма санкция за детски рожден ден или каране на колело

Парите ни Преди 2 часа

Кметът на София уточни кои действия могат да доведат до санкция и призова неправомерно глобените да сигнализират

Всичко от днес

От мрежата

12 любопитни факта за китайския Шар Пей

dogsandcats.bg

Дърпането на въже: забавно или опасно за кучето?

dogsandcats.bg
1

Суша в незапомнен мащаб в Западна Европа

sinoptik.bg
1

Koe e родното място на Омир

sinoptik.bg

Ким Катрал на 70: 15 любопитни факта за жената, която превърна Саманта Джоунс в икона

Edna.bg

Рут Колева, Камелия Тодорова и Милица Гладнишка се събират на сцената

Edna.bg

Бившият спонсор на Левски поема издръжката на друг роден клуб?

Gong.bg

По 35 евро плащат феновете на Левски за гостуването на АЕК

Gong.bg

До шест средни заплати за преместване в малък град: Започва нов прием по мярката „Избирам България“

Nova.bg

Двама обвинени за изнудване с несъществуващи дългове по кредити, заплашвали потърпевшите онлайн

Nova.bg