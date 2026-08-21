Дават до 6 средни заплати за преместване в по-малък град

Помощта е насочена към хора в трудоспособна възраст, които живеят в голям град и са готови да се преместят и да започнат работа в населено място с под 50 000 жители.

Н ова възможност за хората, които са готови да напуснат големия град и да започнат работа в по-малко населено място, отваря мярката „Избирам България“. Предвиждат се пари за преместване, месечна помощ за настаняване и транспорт, както и значително по-голям финансов стимул за хората, които запазят работата си.

Новият прием ще бъде за най-малко 1050 участници и техните семейства, които се преместят в населено място с под 50 000 души и започнат работа там, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Кандидатстването ще бъде онлайн през сайта на Агенцията по заетостта.

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Кой може да кандидатства

Условието е кандидатът да е в трудоспособна възраст и в момента да живее в населено място с над 50 000 жители.

За да получава предвидените стимули, трябва да се премести в населено място с под 50 000 души и да започне работа.

Работното място трябва да бъде намерено от самия кандидат, но той може да използва и посредническите услуги на Агенцията по заетостта.

До 207,58 евро месечно за настаняване

Хората, които изберат населено място, в което нямат собствено жилище, ще могат да получават 207,58 евро месечно за настаняване за период до една година.

Парите могат да се използват не само за наем, а и за режийни разходи и интернет.

Предвидена е и помощ за самото преместване. Разходите за пренасяне на покъщнина ще се възстановяват до 480 евро след представяне на разходооправдателен документ.

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Тази помощ ще се изплаща на един член от семейството след запазване на заетостта общо осем месеца в рамките на една година.

Плащат и транспорт до работното място

Ако човек живее в едно населено място, а работи в друго, може да получава по 4,09 евро за всеки отработен ден за транспорт до и от работа.

Тази подкрепа също може да се изплаща до една година.

Шест средни заплати при запазена работа

Най-големият стимул е за хората, които успеят да запазят заетостта си.

По Компонент 2 на „Избирам България“ е предвидено еднократно плащане в размер на шест средни работни заплати за страната за съответната година.

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Парите ще се изплащат след доказани общо осем месеца заетост в рамките на една година.

За семействата с деца под 18 години размерът на стимула ще бъде увеличаван според броя на децата. За едно дете се прилага коефициент 1,1, за две - 1,2, а за три и повече - 1,3 към средната работна заплата за страната.

Финансовият стимул за запазена заетост няма да се изплаща на хора, които са започнали работа по други програми.

Бюджетът е 15 млн. евро

За новия компонент на „Избирам България“ са осигурени 15 млн. евро.

Средствата са по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс.

Новият прием ще започне през есента, като заявленията ще се подават онлайн през Агенцията по заетостта.