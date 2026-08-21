Тревога в Монтанско: Две сестри изчезнаха безследно, обявиха ги за общодържавно издирване

Полицията в Монтана издирва две непълнолетни сестри, на 16 и 14 години, които са напуснали дома си в село Лехчево на 19 август около 15:30 ч. и оттогава са в неизвестност.

Момичетата са обявени за общодържавно издирване по молба на тяхната баба. При изчезването едната е била с шарена риза, а другата с черни дрехи.

Всеки, който има информация за местонахождението им, трябва незабавно да подаде сигнал на 112 или в най-близкото поделение на МВР. Анонимността е гарантирана.

Районно управление - Монтана издирва две непълнолетни сестри, съобщиха от полицията.

Момичетата - Бояна Бориславова Василева (16 г.) и Теодора Бориславова Василева (14 г.) - са напуснали дома си в с. Лехчево, общ. Бойчиновци, на 19.08.2026 г. около 15:30 часа и оттогава местонахождението им е неизвестно.

В деня на изчезването си едната сестра е била облечена в шарена риза, а другата в черни дрехи. От вчера момичетата са обявени за общодържавно издирване от Главна дирекция "Национална полиция“ по молба на тяхната баба.

Умоляват се гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на двете момичета, незабавно да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.

Анонимността е гарантирана.