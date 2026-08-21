България

Инцидент с тротинетка в Луковит прати дете в спешното, глобиха родителите

Полицията санкционира родителите му

21 август 2026, 13:43
Инцидент с тротинетка в Луковит прати дете в спешното, глобиха родителите
Източник: БТА
  • 13-годишно момче е пострадало леко при сблъсък с автомобил в Луковит, след като с електрическа тротинетка е навлязло в насрещното платно. Детето е получило охлузвания.
  • Полицията е установила родител на момчето и му е съставила акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.
  • При специализирана операция в Ловешка област са проверени 72-ма водачи на електрически тротинетки, като 32-ма са санкционирани с глоби.

Непълнолетен, управляващ тротинетка, прати 12-годишно момиче в болница

Дете е пострадало леко при пътен инцидент с електрическа тротинетка в Луковит, родителите му са били санкционирани, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Според първоначалната полицейска информация вчера около 10:00 ч. в Луковит при движение в посока село Карлуково 13-годишно момче при управление на индивидуалното електрическо превозно средство е навлязло в насрещното платно за движение, в резултат на което е последвал удар с лек автомобил, управляван от 46-годишна жена.

След произшествието момчето е прегледано във филиала на спешна помощ в града, където е установено, че е с охлузвания по тялото.

Служители на Районното управление на МВР - Луковит са установили родител на детето и са му съставили акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.

При специализирана полицейска операция от 13-и до 16 август в Ловешка област са проверени 72-ма души, управлявали електрически тротинетки, 32-ма от тях са санкционирани с глоби с фиш.

Източник: БТА, Светломира Анастасова    
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