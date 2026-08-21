България

КЗК разкри картел при обществени поръчки за строителна техника

Три дружества са обменяли информация за офертите и са съгласували ценовото си поведение, с което са манипулирали процедурите

Маргарита Костадинова

21 август 2026, 13:24
КЗК разкри картел при обществени поръчки за строителна техника

К омисията за защита на конкуренцията (КЗК) разкри картел при обществени поръчки на пазара за доставка на машини и оборудване за добива и строителството. Това съобщиха от пресцентъра на регулатора.

В съобщението се посочва, че КЗК е установила, че „О-Рент“ ЕООД и „Инжконсулт“ ЕООД /„Земекоп“ ЕООД са координирали участието си в 11 обществени поръчки за доставка на строителна техника. Дружествата са обменяли информация за офертите и са съгласували ценовото си поведение, с което са манипулирали процедурите.

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„Инжконсулт“ ЕООД и „Земекоп“ ЕООД представляват едно предприятие по смисъла на конкурентното право, уточняват от КЗК.

Според Комисията офертите на предприятията в разглежданите процедури не са били резултат от самостоятелни икономически решения, а от предварителна координация и обмен на чувствителна търговска информация. Участниците са уточнявали с кои дружества да кандидатстват, каква техника да предложат и на какви цени.

Координацията е осъществявана чрез телефонни разговори, електронни съобщения и лични срещи и е продължила от 2022 г. до началото на 2024 г. Сред доказателствата са и данни за идентични IP адреси, от които участниците са подавали документи и са декриптирали офертите си в електронната платформа за обществени поръчки, допълват от КЗК.

От Комисията посочват, че манипулирането на обществени поръчки е една от тежките форми на картел и разкриването на подобни нарушения е сред приоритетите в работата на регулатора.

През последната година КЗК е разследвала шест случая на предполагаеми картели при обществени поръчки – за доставка на болнична храна, IT оборудване, машини и оборудване за добива и строителството, храни за детски градини, училища и социални институции, обществени поръчки с европейско финансиране за обучения, както и за проектиране и инфраструктурно строителство.

При тръжните манипулации участниците съгласуват поведението си, вместо да се конкурират независимо, което може да доведе до изкуствено повишаване на цените и неефективно разходване на значителен публичен ресурс, отбелязват от Комисията.

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В рамките на това производството КЗК за първи път е приложила механизма за постигане на споразумение по чл. 74а от Закона за защита на конкуренцията, след като едното от дружествата е заявило, че не оспорва предявените от Комисията твърдения за участие в картел.

Механизмът дава възможност на предприятие, срещу което КЗК е предявила твърдения за нарушение, да признае нарушението си и да поиска постигане на споразумение. Целта е производствата да приключват по-бързо, като се спестяват процесуални действия и административен ресурс. Законът предвижда и намаляване на имуществената санкция при прилагането на този ред.

Отделно от това „Инжконсулт“ ЕООД и „Земекоп“ ЕООД са освободени от имуществена санкция по Програмата на КЗК за освобождаване от санкция или намаляване на санкции при участие в таен картел. Предприятието е първото по ред, изпълнило условията на програмата и предоставило информация и доказателства за участието си в картела.

Тъй като по производството се прилага и чл. 101 от Договора за функционирането на ЕС, КЗК е съгласувала решението си с Европейската комисия. В рамките на процедурата ЕК за пореден път е дала висока оценка за работата на КЗК, посочват от регулатора.

С решението Комисията задължава и трите дружества в 60-дневен срок да въведат корпоративни програми за съответствие с правилата на конкуренцията.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: КЗК    
КЗК Картел Обществени поръчки Тръжни манипулации Защита на конкуренцията Строителна техника Ценови сговор Санкции Нелоялна конкуренция Програма за освобождаване от санкция
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