„Путин знае повече, отколкото си мислим“: Зад кулисите на разузнаването и решенията в Кремъл

З ападните аналитични среди често имат склонността да подценяват информираността и стратегическото планиране на руския президент Владимир Путин. Докато в медиите редовно се появяват твърдения за изолация или дезинформация в Кремъл, нови разузнавателни анализи показват съвсем различна картина: руският лидер разполага със значително по-детайлна и обективна представа за ситуацията на бойното поле и икономиката, отколкото мнозина на Запад допускат, пише в свой анализ Newsweek.

Според експерти и бивши разузнавателни служители, Путин продължава да играе дългосрочна игра на изтощение, разчитайки на достъпа си до широк спектър от разузнавателни канали.

Мрежата от информация: Какво всъщност вижда Путин?

Въпреки разпространения мит, че руският президент е напълно изолиран в „информационен балон“ от своите генерали, структурата на подаване на доклади в Кремъл е много по-сложна и конкурентна:

Паралелни разузнавателни канали: Путин не разчита единствено на Министерството на отбраната. Той получава независими доклади от ФСБ (Федералната служба за сигурност), ГРУ (Военното разузнаване) и СВР (Външното разузнаване). Тези служби често се състезават помежду си, което му позволява да засича разминаванията в данните.

Следене на западните медии и обществено мнение: Руският анализаторски апарат следи отблизо политическите дебати в САЩ и Европа, икономическите затруднения на Запад и нивата на обществена умора от войната.

Реална оценка на ресурсите: В Кремъл са напълно наясно с цената, която Русия плаща, но изчисленията се правят на базата на това, че ресурсите на Москва за продължителна война надвишават тези на нейните противници.

Стратегията: Игра на търпение и изтощение

Основната сила на Путин не се крие в бързи блицкриг операции, а в способността му да поддържа дълга конфронтация. Чрез добрата си информираност за вътрешнополитическите пукнатини в западните демокрации, той разчита на следното:

„Путин разбира много добре, че времето е на негова страна. Той знае къде са слабите места в западната коалиция и изчаква политическите промени на Запад да отслабят подкрепата за Украйна“, се посочва в анализа.

Според статията подценяването на способностите на Путин да анализира рисковете и да адаптира стратегията си е била една от най-големите грешки на западната дипломация през последните години.

Какво означава това за бъдещето на конфликта?

Фактът, че Владимир Путин има реална представа за случващото се, прави преговорите или евентуалното компромисно решение много по-трудни. Той няма да се съгласи на отстъпки, водени от илюзорен натиск, а само ако разчете реална, непреодолима заплаха за стабилността на своя режим.

Западните лидери трябва да се съобразят с факта, че си имат работа с противник, който следи всяка тяхна стъпка и умело използва техните вътрешни колебания.