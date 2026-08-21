Скандал в Белгия: Принц Лоран призна 26-годишен продавач на коли за свой син

Б елгийският принц Лоран официално и законно призна 26-годишния бивш продавач на автомобили Клеман Ванденкеркхове за свой роден син и наследник, съобщи BBC.

Клеман е плод на аферата между принца и известната белгийска певица Венди Ван Вантен. Той е бил тихо приет в семейството на принц Лоран на дискретна церемония в кметството преди шест месеца, въпреки че подробностите за събитието излизат наяве едва сега.

Въпреки че официално той вече придобива статут на принц, младият мъж няма да получава кралска издръжка от държавата.

Новият принц е имал няколко години, за да свикне с мисълта, че баща му е от кралска кръв. Наскоро той заяви, че все още не е сигурен дали ще започне да използва бащиното си фамилно име Заксен-Кобург (Saxe-Coburg).

„Може и да поискам да го направя, но се гордея с името Ванденкеркхове. Ако се откажа от тази фамилия, това би било предателство към всичко, което майка ми е направила за мен“, сподели той пред изданието Het Nieuwsblad. „

Клеман няма да бъде част от линията за унаследяване на белгийския трон – за разлика от своите полубратя и полусестра принц Аймерик, принц Никола и принцеса Луиз. Той няма да участва и в официалните обществени ангажименти на монархията.

Младият мъж вече е добре известен на белгийската публика. През септември той беше герой във фламандски телевизионен документален филм, в който разказа за първи път как се е запознал с баща си.

Историята зад разкритието

Неговият баща, принц Лоран, е имал връзка с певицата Венди Ван Вантен (чието истинско име е Ирис Ванденкеркхове), преди да се ожени за принцеса Клер през 2003 г.

В документалния филм Клеман разказва как през 2013 г. се е срещнал неочаквано с принца в търговски център, без изобщо да подозира кой е той. Едва когато навършил 16 години, майка му му разкрила самоличността на неговия баща.

Четири години по-късно той събрал кураж да му се обади по телефона. След няколко разговора двамата се срещнали лично, а впоследствие принц Лоран сам предложил да си направят ДНК тест.

„Отидохме заедно в болницата и помня как той ми каза: 'Аз ще вляза пръв, за да се успокоиш'“, разказва Клеман. Малко по-късно той получил имейл от лабораторията, потвърждаващ 99,5% ДНК съвпадение.

Повторение на кралската история

ДНК тестът на принц Лоран силно напомня за историята на неговия собствен баща – бившия крал Албер II. След дълга и шумна съдебна битка, през 2020 г. Албер II най-накрая призна, че е баща на извънбрачна дъщеря.

Случаят предизвика огромен скандал, който бе сред причините Албер II да се абдикира от престола през 2013 г. Извънбрачната му дъщеря – художничката Делфин Боел – в крайна сметка спечели правото да носи титлата принцеса и днес се нарича Делфин де Заксен-Кобург.

Според промените в белгийското законодателство от 2013 г. само няколко членове на кралското семейство имат право на обществена издръжка – крал Филип, баща му крал Албер II, принц Лоран и принцеса Астрид.