Съдът върна обвинителния акт срещу „Българския вълк от Уолстрийт“

С ъдът върна обвинителния акт по делото срещу Юлиян Цолов, известен с прякора „Българския вълк от Уолстрийт“.

Той е обвинен за измами, като щетите според прокуратурата са за общо 774 хиляди лева, предава NOVA.

Според обвинението Цолов е убедил няколко търговски дружества да подпишат договори за изработка и поддръжка на онлайн платформи за продажба на продукти в интернет. Той представил собственото си дружество за дъщерно и така отклонил средствата.

Стартира делото за измами срещу "Българския вълк от Уолстрийт"

Цолов е излежал присъда от четири години в САЩ заради измами на фондовата борса. Оттам идва и прякорът му.

„Съдът прекрати съдебното производство и върна обвинителния акт, като прие, че в него не са описани основни белези на извършени престъпления, а са описани факти, които касаят отношения между търговски дружества и търговски оборот. Като изрично посочи, че прокуратурата не следва да се бърка и да използва методите на наказателната репресия в търговските отношения“, коментира адвокатът на Цолов - Ина Лулчева.

Припомняме, че през 2008 г., като брокер в банка в Ню Йорк, Цолов и негов колега са обвинени в измама с ценни книжа на стойност над 1 милиард долара.

След като първоначално пледира невинен и е освободен под гаранция от 3 милиона долара, той е поставен под домашен арест в апартамента си в Манхатън.

Ключов момент в американското дело настъпва през май 2009 г., когато Цолов нарушава условията на гаранцията си и бяга, което води до обявяването му за беглец от американското правосъдие.

Прокуратурата разкри обвиненията срещу "българския вълк от Уолстрийт"

Два месеца по-късно, през юли 2009 г., той е заловен от властите в испанския курорт Марбея.

След екстрадирането му обратно в САЩ, Цолов променя позицията си и се признава за виновен по обвиненията в измама. В крайна сметка той е осъден на четири години лишаване от свобода, като му е наредено да изплати обезщетения и е депортиран в България след изтърпяване на наказанието си.

Настоящото дело в София е първият му мащабен сблъсък с българската съдебна система след завръщането му в страната.