Съдът върна на прокуратурата делото срещу Никола Барбутов заради нарушения в обвинителния акт

В разпоредително заседание Софийският градски съд определи, че са налице съществени процесуални нарушения в обвинителния акт по делото срещу бившия зам.-кмет на Столчина община Никола Барбутов и трима други и го върна на прокуратурата за прецизиране.

Определението на съда подлежи на протест пред горната инстанция.

„Допуснати са множество отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правата на подсъдимите лица", каза съдия Петя Крънчева.

Тя посочи, че не са ясни и прецизно формулирани обвиненията спрямо всеки от подсъдимите, относно обстоятелствата за твърдяните престъпления. Също така посочи, че нарушенията накърняват правото на защита на подсъдимите.

Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група, с цел извършване на престъпления по служба и подкупи. В края на миналата година прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу него, Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова – бивш зам.-кмет на район „Люлин“.

По време на заседанието адвокатите на трима от подсъдимите отбелязаха, че има допуснати нарушения от прокуратурата и делото трябва да бъде прекратено и върнато. Те отбелязаха липсата на факти относно обвиненията, както и липса на логическа връзка на изложеното.

Общото мнение на защитата е, че обвинителният акт не отговаря на изискванията по закон. Според прокуратурата обаче нарушения не са допуснати и критиките нямат основание.

Преди месец съдът отложи разпоредителното заседание по делото поради административни пречки.