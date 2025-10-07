Съдийската колегия на ВСС се събира на редовно заседание

Опасно време във вторник! Червен код за обилни дъждове в осем области на България

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

Отрицателна е пробата на пилота, предизвикал инцидента с жертви и ранени във Варна

Макрон поиска от Лекорню да представи "план за стабилност", даде му срок

Времето във вторник: Червен код за обилни валежи и силен вятър в 8 области у нас

Гледат окончателно мярката на двамата от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс

С ъдийската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на редовно заседание след началото на скандала между ВКС и изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

В писмена позиция от държавното обвинение напомниха, че Сарафов застана начело на държавното обвинение след решение на Прокурорската колегия.

Кадровиците в нея твърдят, че той е в заварено положение и за него не се отнася промяната в Закона за съдебната власт, според която може да остане начело на прокуратурата само 6 месеца.

Съдийската колегия обаче не е съгласна с това тълкуване. Те напомниха, че в същата ситуация е председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, който след края на мандата си също е изпълняващ функциите.

Ето защо са готови да дискутират кой да заеме поста до избора на титуляр.