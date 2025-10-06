Съдия е убит с огнестрелно оръжие в съд в Тирана

А лбанският съдия Астрит Калая е бил прострелян днес в сградата на Апелативния съд в Тирана, предаде АТА.
#BREAKING: JUDGE SHOT DEAD INSIDE ALBANIAN COURTROOM— MwanzoTV (@MwanzoTv) October 6, 2025
A senior judge, Astrit Kalaja, was fatally shot inside the Tirana Court of Appeals in a shocking attack that has rocked Albania’s legal community.
The assailant, identified as Elvis Shkëmbi, reportedly entered the courthouse… pic.twitter.com/qgRAljXcOB
Според съобщения в медиите, Калая е загубил живота си в резултат на стрелба с огнестрелно оръжие по време на съдебно заседание. Междувременно други две лица са ранени и са откарани в болница.
Judge shot dead in courtroom of Court of Appeal in Tirana, Albania. The judge Astrit Kalaja is reported dead pic.twitter.com/5F61XN2r6s— Skerdilajd Zaimi (@PublliusCS_a) October 6, 2025
Обстоятелствата около инцидента все още са неизвестни. Полицията е успяла да залови извършителя и да изземе оръжието му.
October 6, 2025