Емоционална стабилност: Ето как е възможно да я постигнем

П остигането на емоционална стабилност е психологическа цел, към която е добре да се стремите. Това означава да достигнете до етап, в който да имате по-голям контрол над себе си. Тогава ще можете да взимате по-добри решения и да сте в състояние да се справяте с малките и големите проблеми успешно.

Всичко това е от ключово значение за доброто психично здраве. За тази цел ще ви бъде от голяма полза да знаете как да регулирате негативните си емоции и да поставите граници на това, което ви наранява. Нека задълбочим темата.

Източник: iStock/Getty Images

1. Приемете емоциите си

Вие сте от онези хора, които са склонни да блокират, преглъщат и съхраняват всичките си трудни емоции под хиляди психологически слоеве? Ако това е практика за вас, е време да я промените.

Винаги имайте предвид, че потискането на това, което чувствате, само ще засили дискомфорта. Ако искате да постигнете адекватна стабилност, е препоръчително да дадете свобода на всяка емоция, да я разпознаете и да работите върху нея. Признаването, че нещо не е наред, е първата стъпка към справяне с това, което ви наранява, разочарова или натъжава.

2. Работете върху своя ум

За да постигнете емоционална стабилност е препоръчително да обърнете внимание на умствените си фокуси. Често срещано е, например, когато се сблъсквате с трудности, да се оставите да бъдете увлечени от определени пристрастия. Негативността, преувеличаването на нещата или обвиняването на другите са безполезни и единствено увеличават страданието.

Винаги се опитвайте да прилагате проактивна, изпълнена с надежда перспектива. Ако например сте загубили работата си, не мислете, че няма да намерите нищо друго и че това е краят на света. Имайте по-позитивен и конструктивен поглед, опитвайте да видите нови възможности за растеж, без да се блокирате.

Едно от най-големите предимства, когато постигнете емоционална стабилност, е независимостта и психологическата зрялост, които ви носи. Вече реагирате по-добре на трудностите и не обвинявате другите за това, което ви се случва.

Източник: iStock/Getty Images

3. Поставете граници

Поставянето на граници срещу това, което ви наранява, е ключът към благополучието.

Не се чувствайте виновни: помнете всеки ден, че поставянето на граници не е нито егоистично, нито грешно. Това е здравословно и необходимо за вашето емоционално благополучие.

Разпознайте собствените си нужди: бъдете наясно с вашите приоритети, ценности и лични ограничения. Помислете какво ви кара да се чувствате комфортно или неудобно в различни ситуации.

Научете се да казвате „не“: изразяването на отказ на глас по уважителен начин е основно умение, което трябва да развиете. Практикувайте го, без да се чувствате задължени да давате изчерпателни обяснения.

4. Подобрете вашите самопознание и самоефективност

Когато знаете кой сте и какво искате на всеки етап от живота си, вашият емоционален контрол се подобрява. Това се случва, защото се чувствате по-сигурни, работите върху мечтите си и загърбвате това, което не ви устройва или ви носи страдание. По този начин не оставяте място за несигурност, страх или стрес.

