Депутати атакуват Фон дер Лайен - председателката на ЕК води "Европа към нищото"

Никола Прокачини осъди предполагаемата ѝ "солидарност с Русия на Путин"

6 октомври 2025, 22:09
Депутати атакуват Фон дер Лайен - председателката на ЕК води "Европа към нищото"
Източник: iStock/Getty Images

П редседателят на групата "Патриоти за Европа" в Европейския парламент Жордан Бардела отправи днес остри критики към ръководителката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като заяви, че тя води Европа "към нищото". Бардела се изказа пред членовете на ЕК и евродепутатите в Страсбург по време на дебатите около внесените два вота на недоверие срещу Фон дер Лайен.

Според Бардела, чиято група е вносител на един от вотовете на недоверие, председателката на ЕК е виновна за прекомерната регулация и съкращенията на селскостопанските субсидии. Той осъди търговското споразумение между ЕС и Меркосур и това с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, определяйки го като "търговската капитулация".

Политиката на ЕС в областта на миграцията и разширяването подкопават европейския суверенитет, каза още Бардела.

"Гласуването за този вот на недоверие (срещу ЕК) няма да унищожи Европа, а ще я спаси", посочи той.

Очаква се в четвъртък да бъдат гласувани двата вота на недоверие срещу Фон дер Лайен.

Според Бардела това ще е "гласуване срещу Европа на Макрон и за оцеляването на Европа на свободните нации", заключи той.

Дебати в ЕП: Обсъждат вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен

Вторият вот на недоверие, внесен от групата на Левицата, е заради ситуацията в ивицата Газа, опазването на околната среда и сключването на търговски споразумения, включително това с Вашингтон.

Лидерката на група на Левицата в Европарламента Манон Обри обвини Фон дер Лайен, че е "съучастник в геноцида в Газа".

"Как можете да гледате как цял народ бива избиван, а децата гладуват", запита Обри.

"Вие капитулирахте пред Доналд Тръмп", добави тя, като изтъкна, че Урсула фон дер Лайен е предала всички икономически интереси на Европа.

На свой ред Тери Райнтке от групата на "Зелените" защити ЕК, като изтъкна, че не е желателна "институционална криза в този решаващ момент".

Тя не скри някои критики към Фон дер Лайен като закъснялата реакция към ситуацията в ивицата Газа и климатичните инициативи от миналия мандат, които сега са загърбени.

Все пак, като се има предвид, че мнозинствата в ЕП няма да се променят, а условията в Съвета са "още по-лоши", няма причина да се очаква подобрение на ситуацията чрез свалянето на ЕК, смята Райнтке.

"Това, от което се нуждаем в момента, е ясна политическа стратегия", а не повтарящи се гласувания за недоверие, каза тя.

Съпредседателят на групата на Европейските консерватори и реформисти Никола Прокачини акцентира върху неуспеха на левицата да осъди "Хамас" и предполагаемата ѝ "солидарност с Русия на Путин".

Въпреки това той призна някои "легитимни критики" към ЕК, особено по отношение на прозрачността, което е и един от аргументите на "Патриоти за Европа" към внесения вот на недоверие.

13 неща, които научихме от дебата за вот на недоверие срещу фон дер Лайен

 "Сред Европейските консерватори и реформисти всяка национална делегация ще бъде свободна да гласува според съвестта си и в интерес на своя народ", заяви Прокачини по отношение на гласуването в четвъртък на вотовете на недоверие.

Лидерката на "Социалистите и демократите" в ЕП Ираче Гарсия съобщи, че групата ѝ ще подкрепи Урсула фон дер Лайен в контекста на атаките срещу нейното лидерство от крайната левица и крайната десница. Тя обаче предупреди, че "подкрепата им не е безусловна".

"Ще имате нашата подкрепа само ако спазите договорените обещания", които да бъдат включени в работната програма, която ЕК да представи през ноември, заяви Гарсия.

Според председателя на "Обнови Европа" Валери Хайер групите на Левицата и "Патриоти за Европа" са "най-големите врагове на Европа", като внасят хаос в ЕС отвътре.

Лидерът на ЕНП Манфред Вебер критикува "Патриоти за Европа" за това, че не одобряват търговското споразумение със САЩ, сключено от Урсула фон дер Лайен. Той каза, че макар "Патриоти за Европа" да се представят за приближени до Тръмп, те не са направили нищо, за да помогнат за постигането на по-изгодно споразумение с американския президент.

"Къде бяхте тогава, Алис Вайдел, Виктор Орбан, Матео Салвини, когато Фон дер Лайен се бореше за фермерите", запита той.

Източник: БТА,  Илиян Цвейн    
Вот на недоверие Урсула фон дер Лайен Европейски парламент Европейска комисия Търговски споразумения Миграционна политика на ЕС Ситуация в Газа Селскостопански субсидии Жордан Бардела Европейски суверенитет
