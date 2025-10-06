Виждали ли сте го? Издирват 62-годишен мъж в Шумен

О бластната дирекция (ОД) на МВР - Шумен издирва Тихомир Митков Бенков, на 62 години, по молба на близките му, съобщи говорителят на ОД на МВР - Шумен Ася Йорданова.

Тихомир Бенков е напуснал дома си на 4 октомври и оттогава е в неизвестност. Висок е около 170 см, със сини очи, слабо телосложение. По данни на близките му е значително по- слаб от предоставената снимка. Няма данни за дрехите, с които е бил облечен, по всяка вероятност с него има куче, неизвестна порода, със среден размер, светло кафяво на цвят, добави Йорданова.

Източник: БТА

От полицията молят всички, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112 или на телефон 054 800 588.

В края на септември полицията в Шумен издирваше 68-годишния Стоян Крумов Илиев по молба на близките му. Мъжът беше намерен по-късно в Търговище.