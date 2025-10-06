България

Виждали ли сте го? Издирват 62-годишен мъж в Шумен

От полицията молят всички, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112

6 октомври 2025, 19:16
Виждали ли сте го? Издирват 62-годишен мъж в Шумен
Източник: БТА/Никола Узунов

О бластната дирекция (ОД) на МВР - Шумен издирва Тихомир Митков Бенков, на 62 години, по молба на близките му, съобщи говорителят на ОД на МВР - Шумен Ася Йорданова.

Тихомир Бенков е напуснал дома си на 4 октомври и оттогава е в неизвестност. Висок е около 170 см, със сини очи, слабо телосложение. По данни на близките му е значително по- слаб от предоставената снимка. Няма данни за дрехите, с които е бил облечен, по всяка вероятност с него има куче, неизвестна порода, със среден размер, светло кафяво на цвят, добави Йорданова.

Източник: БТА

От полицията молят всички, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112 или на телефон 054 800 588.

В края на септември полицията в Шумен издирваше 68-годишния Стоян Крумов Илиев  по молба на близките му. Мъжът беше намерен по-късно в Търговище.

Източник: БТА,  Антоний Димов    
Издирване Тихомир Бенков Шумен МВР Шумен Изчезнал човек 62 години Полиция Телефон 112 Описание Куче
Последвайте ни
Отрицателна е пробата на пилота, предизвикал инцидента с жертви и ранени във Варна

Отрицателна е пробата на пилота, предизвикал инцидента с жертви и ранени във Варна

Нов старт на делото, разтърсило Франция: Жизел Пелико беше посрещната с аплодисменти в съдебната зала

Нов старт на делото, разтърсило Франция: Жизел Пелико беше посрещната с аплодисменти в съдебната зала

Задействаха BG-ALERT в Добрич

Задействаха BG-ALERT в Добрич

Съдия е убит с огнестрелно оръжие в съд в Тирана

Съдия е убит с огнестрелно оръжие в съд в Тирана

Пенсиите в Бургас и Перник догонват тези в София

Пенсиите в Бургас и Перник догонват тези в София

pariteni.bg
Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 1 ден
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 ден
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, помниш ли онази чанта, която толкова исках? – Да, какво за нея? – Ами... пак я искам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Европа е изправена пред най-голямата опасност от десетилетия&quot;</p>

Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред най-голямата опасност от десетилетия

Свят Преди 12 минути

Тя предупреди, че Европа е заплашена от изток, предизвикана е отвътре, а за Глобалния Юг следи отблизо стъпките, които Европа предприема

Трима учени с Нобелова награда за медицина за борбата с автоимунните заболявания

Трима учени с Нобелова награда за медицина за борбата с автоимунните заболявания

Свят Преди 17 минути

Наградата е за „откритията им в областта на периферната имунна толерантност“, обяви Нобеловият комитет

Доживотен затвор за рецидивист, умъртвил 38-годишен с особена жестокост

Доживотен затвор за рецидивист, умъртвил 38-годишен с особена жестокост

България Преди 3 часа

Съдебният състав определи първоначален „специален“ режим за изтърпяване на наложеното на подсъдимия наказание

<p>Израел експулсира 171 души от флотилията за Газа, сред тях Тунберг и българи</p>

Израел експулсира 171 души от флотилията за Газа, сред тях Грета Тунберг и българи

Свят Преди 3 часа

Десетки членове на флотилията бяха вече експулсирани през уикенда

Удължаха задържането на украинеца, издирван за взривяването на газопровода "Северен поток"

Удължаха задържането на украинеца, издирван за взривяването на газопровода "Северен поток"

Свят Преди 3 часа

Описани както от Москва, така и от Запада като акт на саботаж, експлозиите доведоха до ескалация на конфликта в Украйна

<p>Просветният министър: AI ще удвои БВП на света</p>

Красимир Вълчев се позова на проучвания: AI ще удвои БВП на света

България Преди 3 часа

Това нарастване на икономиката ще е неравномерно

<p>Мика Зайкова: 10,3 млн. лв. за&nbsp;Плевен са &quot;пари за семки&ldquo;</p>

Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са 8 депутатски заплати

България Преди 3 часа

По думите ѝ с разумни действия част от водната криза може да бъде разрешена

<p>Рекордното управление на Себастиан Льокорню (ОБОБЩЕНИЕ)</p>

Рекорд от 1958 г. насам: Себастиан Льокорню е най-кратко управлявалият френски премиер

Свят Преди 3 часа

Двайсет и седем дни след назначаването си Льокорню стана най-кратко управлявалият министър-председател в историята на Петата република, основана през 1958 г.

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

България Преди 4 часа

Продължава разследването на тежкия инцидент на рали във Варна

<p>Египет посочи какво е нужно за изпълнението на плана на Тръмп за Газа</p>

Египет: Най-важната гаранция за изпълнението на плана на Тръмп за Газа е самият Тръмп

Свят Преди 4 часа

Топ дипломатът на Египет подчерта, че държавният глава на Съединените щати „ясно е заявил и потвърдил личния си ангажимент за изпълнение на плана"

<p>Директорът на ГДПБЗН с актуална информация за обстановката в страната след потопа&nbsp;</p>

Александър Джартов за обстановката в страната след потопа: Екипите работят по 30 сигнала

България Преди 4 часа

Продължава работата по отстраняване на отломките от наводнението в комплекс "Елените"

„Една от най-големите благословии в живота“: Иванка Тръмп почете 99-ия рожден ден на баба си

„Една от най-големите благословии в живота“: Иванка Тръмп почете 99-ия рожден ден на баба си

Любопитно Преди 4 часа

Най-впечатляващото в посланието на Иванка беше признанието ѝ за огромния дар баба ѝ все още да бъде сред тях

Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда

Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда

България Преди 4 часа

Шофьорът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици

<p>Мистериозна смърт в Русия на бившия&nbsp;директор на издателство &quot;Правда&quot;</p>

Мистериозна смърт: Бившият директор на руското издателство "Правда" е паднал от прозорец в Москва

Свят Преди 4 часа

Това е поредният случай, в който бивш приближен до режима на Владимир Путин, загива при мистериозни обстоятелства

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката

България Преди 4 часа

Движението в района на местопроизшествието е в една лента

Австралия отне оръжия на десетки граждани с антиправителствени възгледи

Австралия отне оръжия на десетки граждани с антиправителствени възгледи

Свят Преди 5 часа

През последните три години шестима полицаи в четири щата са били застреляни от граждани

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Жътварската луна ще бъде съдбоносна за тези 4 зодии

Edna.bg

Бритни Спиърс се контузи (ВИДЕО)

Edna.bg

Левски организира турнир по бокс в памет на Юрий Славчев

Gong.bg

Българският национален отбор проведе тренировка в Правец

Gong.bg

Отрицателна е кръвната проба за наркотици на пилота, предизвикал инцидента край "Аладжа манастир"

Nova.bg

Елените след потопа: Комплексът остана затворен, в района патрулират екипи на жандармерията

Nova.bg