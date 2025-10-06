България

Автомобилни състезатели: Асфалтът в отсечката, където кола се вряза в публиката във Варна, не е имал добро сцепление

Един човек загина, а осем други бяха ранени, след като състезателен автомобил излетя от трасето и се вряза в зрители, застанали в опасна зона на завой

6 октомври 2025, 21:18
Автомобилни състезатели: Асфалтът в отсечката, където кола се вряза в публиката във Варна, не е имал добро сцепление
Източник: БГНЕС

А втомобилното състезание край "Аладжа манастир" край Варна, което трябваше да бъде празник за феновете на моторните спортове, завърши трагично. Един човек загина, а осем други бяха ранени, след като състезателен автомобил излетя от трасето и се вряза в зрители, застанали в опасна зона на завой. Сред пострадалите е и жена в критично състояние. 

Отрицателна е пробата на пилота, предизвикал инцидента с жертви и ранени във Варна

„Честно казано, трасето беше с много ниско сцепление. В зоната, в която стана инцидентът, асфалтът беше хлъзгав и износен. По това време на годината температурите са доста ниски, което намалява още почеве сцеплението. Гумите на състезателните автомобили са специални и не успяват да достигнат оптимална температура за сцепление". Това обясни автомобилният състезател Мартин Петков, който е бил участник в тази надпревара, в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Автомобилният състезател Илия Царски също потвърди, че в отсечката, в която се провежда надпреварата - няма никакво сцепление. "Това е известно от години. Тази отсечка е известна като изключиетлно хлъзгава и няма никакъв "грип" - с други думи няма сцепление. Това, което видях  на видеата, е, че автомобилът с много голяма скорост подскача на неравност, пилотът губи лек контрол, но веднага и много адекватно стъпва на спирачките. Но тъй като няма контакт между гумите и асфалта - той нямаше никаква възможност дори да намали скоростта, за да бъде по-лек ударът". 

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени

По думите на царски една от причините за този инцидент, вероятно е фактът, че вероятно асфалтът по време на тестовете е бил по-тъпъл заради по-хубавото време. "Така че причина е студеният въздух и асфалт. И не на последно място забраната за използване на електрически подгряващи „чохли“ за гумите — забрана наложена от българската федерация, уж в съответствие с екологичните норми в Европа". 

Според автомобилните състезатели най-обезпокояващото в случая обаче не са само техническите обстоятелства, а фактът, че зрители са се намирали на опасно място — външен завой, при това както по време на състезанието, така и по време на съботните тренировки.

Рали състезанието във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика

„Тези хора стояха там още от събота. Ние, пилотите, не можем да ги изгоним. Можем само да сигнализираме организатора“, обясни Петков. И допълни: "Сигнализирано е. Но колите на този конкретен завой се движат с около 150-160 км/ч". 

Илия Царски подчерта и ролята на маршалите — хората, отговорни за сигурността на трасето. По думите му хора за тази  позиция се оказват недобре обучени и в недостиг. "Те трябва да преминават специални курсове, за да се обучават. Трябва да се изгради компетентен и професионален екип. Трябва да се слуша мнението на опитните пилоти. Само така можем да избегнем подобни трагедии в бъдеще“.

Вижте повече в нашата галерия:

Планинско изкачване „Аладжа манастир“ – Варна 2025
42 снимки
рали Варна
рали Варна
рали Варна
Планинско изкачване Аладжа манастир рали
Източник: NOVA    
Автомобилно състезание Трагичен инцидент Варна Зрители в опасност Ниско сцепление Хлъзгав асфалт Необучени маршали Безопасност на моторни спортове Забрана подгряващи чохли Причини за катастрофата
По темата

