Висшият адвокатски съвет призова ВСС да реши спора с и.д. главен прокурор и председател на ВАС

Поводът - скандала между Борислав Сарафов и Галина Захарова

6 октомври 2025, 20:33
Висшият адвокатски съвет призова ВСС да реши спора с и.д. главен прокурор и председател на ВАС
Източник: БГНЕС

В исшия адвокатски съвет излезе в позиция след конфликта между и.д. главен прокурор Борислав Сарафов и председателя на ВКС Галина Захарова. Поводът - решението на Върховния касационен съд, според което Сарафов не е и.ф. главен прокурор от 21 юли и няма право да иска възобновяване на дела. Прокуратурата определи решението на ВКС като "действие, продиктувано от нестихващите опити за дестабилизиране на съдебната власт". Захарова от своя страна начере позицията на прокуратурата „непремерена и засягаща престижа на съдебната власт“. 

Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

От ВАС публикуваха декларация "в защита на правовата държава и независимостта на съдебната власт", пише NOVA.

ВСС с апел за отстояване разделението на властите и недопускане на институционални и междуличностни конфликти

Публикуваме я цялата:

  "Висшият адвокатски съвет като изхожда от разбирането, че: 

- Република България е правова държава, която се управлява според Конституцията и законите на страната;

- Принципът за разделение на властите не допуска нерегламентирана намеса на която и да е от тях в дейността на другите, именно за да се обезпечи тяхната независимост;

- В системата на съдебната власт са съдът, прокуратурата и следствените органи, но основен носител на съдебната власт е съдът;

- Функциите на органите на съдебната система се осъществяват при действие на принципа на независимост и законност, и

- Адвокатите и адвокатурата, независимо че не са част от системата на съдебната власт, са независим професионален участник в съдебните производства като конституционно установена гаранция за защита правата и законните интереси на всички граждани и юридически лица, намира за необходимо да заяви следното:

Независимостта на органите на съдебната власт предполага всеки един от тези органи да упражнява правомощията си по начин, уреден в закона. Съдът говори със своите актове, а останалите участници в съдебните производства – прокурорите и адвокатите, чрез процесуалните изявления, които правят до съда в рамките на съдебните производства.  Съдът по дефиниция постановява актове, които са в полза на едната или другата страна, защото когато правораздава съдът казва кому принадлежи правото. Несъгласието с правилността на съдебните актове и проверката за тяхната законосъобразност се осъществява единствено чрез обжалване в рамките на инстанционния контрол. 

В правовата държава е недопустимо нито прокуратурата, нито адвокатурата извънпроцесуално да изразява публични позиции и становища за правилност или неправилност на конкретни съдебни актове по висящи производства, в които се правят квалификации за съда. Обобщенията, че съдът е „некомпетентен“, „зависим“ и „политизиран“, които в последните месеци се повтарят в публичното пространство – чийто институционално недопустим завършек е официална позиция на Прокуратурата на Република България (Актуално), не просто подкопават доверието в актовете на съда, а разрушават устоите на съдебната система и държавността. Правосъдието е в основата на държавността. То се  осъществява от и се олицетворява със съда. 

Съдебната власт, чийто основен носител е съдът, защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата (чл. 117, ал. 1 от Конституцията), а адвокатурата подпомага гражданите и юридическите лица при защита на техните права и законни интереси (чл. 134, ал. 1 от Конституцията).

Ето защо съдебната власт и адвокатурата носят огромна и обща отговорност пред обществото за това, правосъдието да е справедливо и еднакво за всички и да се осъществява от независим и безпристрастен съд.

Висшият адвокатски съвет счита, че правните спорове трябва да се решават единствено в съда. Различните правни разбирания за прилагането на закона и междуинституционалните конфликти в съдебната система следва да бъдат разрешавани вътре в съдебната система по начин, който опазва авторитета и достойнството но съдебната власт.

Висшият адвокатски съвет призовава: 

- Настоящият състав на Висшия съдебен съвет да разреши незабавно въпроса с Изпълняващия функциите главен прокурор и председател на Върховен административен съд, защото всяко забавяне води до възникване на ситуации като обсъжданите през изминалата седмица, допълнително допринася за уронване престижа на съдебната власт и което е най-важно - поставя в несигурност правата на всички граждани, засегнати от актове на „изпълняващи функциите“ лица.

- Народното събрание да изпълни задължението си по § 17 от ПЗР на ЗИДЗСВл (ДВ, бр. 6/2025 г.) за иницииране на процедура за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, срокът за което изтече на 21.07.2025 г.;

- Всички парламентарно представени политически партии, при участието си в процесите по конституиране на нов Висш съдебен съвет, да номинират и подкрепят лица, които имат професионални и морални качества да отстояват независимостта на съдебната власт.

Висшият адвокатски съвет призовава всички заинтересовани от и ангажирани с тези процеси лица и институции за разумен, професионален и деполитизиран дебат по темите, касаещи правосъдието, независимостта на съда и съдебната власт. Защото няма нищо по-вредно за независимостта на съда и правосъдието от опити за политически и/или конюнктурни вмешателства.

Висшият адвокатски съвет за пореден път заявява своята готовност да съдейства за възстановяване на междуинституционалния диалог и връщането му в полето на професионалната дискусия."

Източник: NOVA    
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

<p>Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред най-голямата опасност от десетилетия

Тя предупреди, че Европа е заплашена от изток, предизвикана е отвътре, а за Глобалния Юг следи отблизо стъпките, които Европа предприема

Трима учени с Нобелова награда за медицина за борбата с автоимунните заболявания

Наградата е за „откритията им в областта на периферната имунна толерантност“, обяви Нобеловият комитет

Виждали ли сте го? Издирват 62-годишен мъж в Шумен

От полицията молят всички, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112

Старт на преговорите между Израел и "Хамас" в египетския курорт Шарм ел Шейх

Египетските и катарските посредници "работят с двете страни за установяване на механизъм"

Зеленски: Атакуваме Русия с произведени от Украйна ракети

Според Олег Александров, Русия и Северна Корея използват войната в Украйна, за да тестват и усъвършенстват севернокорейските оръжия на бойното поле

Задействаха BG-ALERT в Добрич

Очакват големи количества валежи на територията на цялата област

Доживотен затвор за рецидивист, умъртвил 38-годишен с особена жестокост

Съдебният състав определи първоначален „специален“ режим за изтърпяване на наложеното на подсъдимия наказание

Израел експулсира 171 души от флотилията за Газа, сред тях Грета Тунберг и българи

Десетки членове на флотилията бяха вече експулсирани през уикенда

Удължаха задържането на украинеца, издирван за взривяването на газопровода "Северен поток"

Описани както от Москва, така и от Запада като акт на саботаж, експлозиите доведоха до ескалация на конфликта в Украйна

Красимир Вълчев се позова на проучвания: AI ще удвои БВП на света

Това нарастване на икономиката ще е неравномерно

Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са 8 депутатски заплати

По думите ѝ с разумни действия част от водната криза може да бъде разрешена

Рекорд от 1958 г. насам: Себастиан Льокорню е най-кратко управлявалият френски премиер

Двайсет и седем дни след назначаването си Льокорню стана най-кратко управлявалият министър-председател в историята на Петата република, основана през 1958 г.

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

Продължава разследването на тежкия инцидент на рали във Варна

Египет: Най-важната гаранция за изпълнението на плана на Тръмп за Газа е самият Тръмп

Топ дипломатът на Египет подчерта, че държавният глава на Съединените щати „ясно е заявил и потвърдил личния си ангажимент за изпълнение на плана"

Александър Джартов за обстановката в страната след потопа: Екипите работят по 30 сигнала

Продължава работата по отстраняване на отломките от наводнението в комплекс "Елените"

„Една от най-големите благословии в живота“: Иванка Тръмп почете 99-ия рожден ден на баба си

Най-впечатляващото в посланието на Иванка беше признанието ѝ за огромния дар баба ѝ все още да бъде сред тях

