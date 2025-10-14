Съдия Мариника Чернева беше определена за и.ф. председател на ВАС

Абсурдът "Негреско" след бедствието в Елените: Държавата ни продаде законни имоти, които сега иска да събори

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет съдия Мариника Чернева беше определена за изпълняващ функциите Административен ръководител - председател на Върховен административен съд, считано от днес.

Тя има над 36 години юридически стаж, от които 20 години като съдия във ВАС.

Съдия Мариника Чернева е завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1988 г.

От декември 1991 г. до март 1999 г. е била съдия в Софийския районен съд. От март 1999 г. до януари 2005 г. е била съдия в Софийския градски съд, след което е назначена във Върховния административен съд.

ВСС пита съдиите във ВАС дали някой иска да бъде и.ф. председател на съда

Съдия Чернева е била ръководител на осмо отделение на ВАС от 2010 г. до 2012 г., а от 2012 г. до 2018 г. ръководител на четвърто отделение. От май 2018 г. до момента тя е заемала длъжността ръководител на Първа колегия и заместник председател на ВАС.

Преди седмица кадровиците решиха да попитат съдиите по ред на старшинството кой иска да изпълнява длъжността. Чернева е дала съгласието си.

Дотук се стигна, след като миналата година мандатът на Георги Чолаков изтече, но той остана на поста като изпълняващ функциите, припомня NOVA.

Законови промени, приети в началото на годината, забраниха едно и също лице да изпълнява длъжността за повече от шест месеца. Те изтекоха на 21 юли.

Аналогичен и е случаят на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Прокурорската колегия обаче смята, че законът не важи за заварени случаи и остави Сарафов след 21 юли на поста.

Наказателната колегия на ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. и отказа да разглежда негови искания.