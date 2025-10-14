България

Съдия Мариника Чернева беше определена за и.ф. председател на ВАС

Преди седмица кадровиците решиха да попитат съдиите по ред на старшинството кой иска да изпълнява длъжността

14 октомври 2025, 07:10

Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Първи коментар на Иво Сиромахов, след като напусна Слави Трифонов
Боклукът в "Люлин" и "Красно село" спадна с 40% за 10 дни
Внимание, шофьори! Промени в движението по части от АМ "Хемус" и "Тракия"
Историческо архитектурно откритие на Перперикон (ВИДЕО/СНИМКИ)
Проф. Ива Христова: Грипът вече е тук, COVID-19 също се завръща
Абсурдът "Негреско" след бедствието в Елените: Държавата ни продаде законни имоти, които сега иска да събори

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет съдия Мариника Чернева беше определена за изпълняващ функциите Административен ръководител - председател на Върховен административен съд, считано от днес.

Тя има над 36 години юридически стаж, от които 20 години като съдия във ВАС.

Съдия Мариника Чернева е завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1988 г.

От декември 1991 г. до март 1999 г. е била съдия в Софийския районен съд. От март 1999 г. до януари 2005 г. е била съдия в Софийския градски съд, след което е назначена във Върховния административен съд.

ВСС пита съдиите във ВАС дали някой иска да бъде и.ф. председател на съда

Съдия Чернева е била ръководител на осмо отделение на ВАС от 2010 г. до 2012 г., а от 2012 г. до 2018 г. ръководител на четвърто отделение. От май 2018 г. до момента тя е заемала длъжността ръководител на Първа колегия и заместник председател на ВАС.

Преди седмица кадровиците решиха да попитат съдиите по ред на старшинството кой иска да изпълнява длъжността. Чернева е дала съгласието си.

Дотук се стигна, след като миналата година мандатът на Георги Чолаков изтече, но той остана на поста като изпълняващ функциите, припомня NOVA.

Законови промени, приети в началото на годината, забраниха едно и също лице да изпълнява длъжността за повече от шест месеца. Те изтекоха на 21 юли.

Аналогичен и е случаят на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Прокурорската колегия обаче смята, че законът не важи за заварени случаи и остави Сарафов след 21 юли на поста. 

Наказателната колегия на ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. и отказа да разглежда негови искания.

Източник: NOVA, ВАС    
Мъжът на Златка Райкова арестуван от ГДБОП за "черно тото"

