Свързани ли са сирийските власти с "Ал Каида"?

Н аблюдатели на санкциите на ООН тази година не са установили "активни връзки" между "Ал Каида" и ислямистката групировка, която оглави временното правителство на Сирия, пише в непубликуван доклад на ООН, цитиран от Ройтерс.

(Във видеото: Ликвидираха лидера на "Ал Кайда" Айман ал Зауахири)

Докладът, който се очаква да бъде публикуван официално по-късно този месец, вероятно ще подкрепи очаквания натиск от страна на САЩ за премахване на санкциите на ООН срещу Сирия, отбелязва агенцията.

Групировката "Хаят Тахрир аш Шам" (ХТШ) е бивш клон на "Ал Каида" в Сирия, но се откъсна от него през 2016 г. Движението, което в миналото беше известно с името "Фронт ан Нусра", водеше бунта, който доведе до свалянето на сирийския президент Башар Асад след мълниеносна офанзива през декември, а лидерът на ХТШ Ахмед аш Шараа стана временен президент на страната.

Европейските вестници за санкциите срещу Ирак

Докладът идва на фона на очакванията на дипломати САЩ да поискат от ООН отмяна на санкциите срещу ХТШ и Шараа, който заяви, че иска да изгради приобщаваща и демократична Сирия.

"Много хора на тактическо ниво имат по-крайни възгледи от Шараа и вътрешния министър Анас Хатаб, които обикновено се смятат за по-прагматични, отколкото идеологически (мотивирани)", пише в доклада на ООН. Той покрива наблюдения за последните шест месеца до 22 юни и разчита на принос и оценки от страните членки на ООН, отбелязва Ройтерс.

United Nations sanctions monitors have seen no "active ties" this year between Al Qaeda and the Islamist group leading Syria's interim government, an unpublished UN report said. pic.twitter.com/F5KmATveR8