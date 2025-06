Лидерът на "Ал Кайда" призовава за убийството на Тръмп, Мъск и висши лица в САЩ

Л идерът на ислямистката терористична организация "Ал Кайда" на Арабския полуостров (AQAP) призова президентът Тръмп и десетки негови висши съветници да бъдат убити като отмъщение за техните произраелски позиции, научи New York Post. Това стана ясно от пропагандно видео, публикувано в неделя, 8 юни.

Саад бин Атеф ал-Аулаки, който от март 2024 г. оглавява базираната в Йемен групировка, насърчава мюсюлманите в САЩ да „отмъстят“ и отправя директен призив за насилие.

„Не се консултирайте с никого относно убийството на неверници американци“, заявява той във видеото, озаглавено „Подстрекаване на вярващите“.

"Тръгнете след изметта на земята и нейните най-големи престъпници – това са Тръмп, неговият вицепрезидент [Джей Ди Ванс], неговите съветници и неговите поддръжници във финансите, администрацията и технологиите“, добавя ал-Аулаки.

Al-Qaeda leader, Sa'ad Bin Atef Al-Awlaki, called for American Muslims to wage Jihad and also the assassination of American officials, including President Donald Trump, Vice President J.D. Vance, and Elon musk among others pic.twitter.com/YZ5WZTX3uu